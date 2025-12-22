Villa Navideña 2025 en el Ajusco de CDMX: Horarios, actividades y todo sobre la experiencia de Santa Montaña

El restaurante Santa Montaña abre su Villa Navideña y te contamos los horarios y actividades (Foto: Imagen generada mediante IA Gemini).

Ya está abierta la Villa Navideña de Santa Montaña, un evento organizado por un restaurante ubicado en las alturas del Ajusco que combina gastronomía, actividades familiares y experiencias al aire libre.

Esta villa de Navidad opera únicamente en fechas específicas y fines de semana, con una programación enfocada principalmente en público infantil y familiar, aunque durante la temporada decembrina cuenta con horarios especiales por las fiestas.

El evento se desarrolla en un entorno natural característico de la zona sur de la Ciudad de México, con iluminación decorativa, actividades temáticas y música en vivo integradas a la operación del restaurante.

Horarios y fechas de la Villa Navideña en el Ajusco: ¿Cuándo está abierto?

La Villa Navideña de Santa Montaña opera únicamente en fechas definidas. De acuerdo con la información difundida por el propio recinto, el evento permanece abierto todos los fines de semana de diciembre, además de los días 25 y 26 de diciembre, así como del 1 al 4 de enero.

Este es el horario regular del sitio:

Último viernes de cada mes: de 11:00 a 18:00 horas

de 11:00 a 18:00 horas Sábados y domingos: de 11:00 a las 20:00 horas

En estos días, el espacio concentra tanto el servicio gastronómico habitual como las actividades de la Villa Navideña, incluyendo talleres, presentaciones y dinámicas familiares.

Actividades de la Villa Navideña de Santa Montaña: ¿Qué se puede hacer?

La programación de la Villa Navideña en la montaña incluye actividades diseñadas para distintos rangos de edad. Las opciones disponibles abarcan talleres, dinámicas al aire libre y espectáculos musicales, distribuidos a lo largo del día.

Entre las actividades anunciadas se encuentran:

Taller de piñatas

Taller de galletas

Fogata

Visitas de Santa Claus

Nieve artificial

Música en vivo y villancicos

Los talleres y juegos dentro de la Villa Navideña operan en un horario de 12:30 a 6:00 de la tarde. Por su parte, las presentaciones de Santa Claus y la música en vivo se realizan en tres horarios establecidos: 1:00 pm, 3:00 pm y 5:00 pm.

Menú especial y costos de temporada

Como parte de la oferta del evento, el restaurante Santa Montaña habilitó un menú especial de temporada, con productos temáticos asociados a la Villa Navideña. Los precios fueron definidos por el establecimiento y se mantienen durante el periodo del evento.

Entre los alimentos y bebidas disponibles se encuentran:

Poción Grinch , bebida especial con precio de 95 pesos

, bebida especial con precio de Santa Bomba de Chocolate , bebida caliente de temporada con un costo de 125 pesos

, bebida caliente de temporada con un costo de Nevadito de Santa , postre temático con precio de 170 pesos

, postre temático con precio de Olaf Pizza, pizza artesanal con diseño especial y precio de 270 pesos

Estos productos forman parte del menú especial habilitado para la temporada navideña y se suman a la oferta regular del restaurante, que incluye platillos preparados a la leña, parrilla y ahumador.

¿Dónde se ubica la Villa Navideña en el Ajusco?

La Villa Navideña se lleva a cabo dentro del restaurante Santa Montaña, localizado en el kilómetro 12.2 de la carretera Picacho-Ajusco, una de las rutas más transitadas durante la temporada invernal por visitantes que buscan actividades al aire libre en la CDMX.

El espacio se caracteriza por contar con áreas abiertas, ambiente familiar y acceso pet friendly, además de integrar distintas actividades recreativas para niñas y niños.

De acuerdo con la información difundida por el establecimiento, el restaurante ofrece cocina a la leña, parrilla y ahumador, así como un menú de mixología, elementos que forman parte de la experiencia general durante la temporada navideña.

Las reservaciones se pueden realizar mediante mensaje directo en redes sociales, vía WhatsApp y también mediante su sitio web.