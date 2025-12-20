¿Y si la traen a México? Así es la Coca-Cola Plus, el refresco ‘saludable’ que sólo se vende en Japón

Autoridades sanitarias de Japón y Coca Cola recomiendan consumir productos funcionales como Coca-Cola Plus con moderación y como parte de una dieta equilibrada. [Fotografía. Shutterstock]

Imagínate una ‘coquita’ sin azúcar, sin calorías y que te ayude a eliminar parte de las grasas que consumes en una tarde de taquitos. Tenemos dos noticias: La buena es que ese producto SÍ existe, la mala es que solo se vende en Japón. Se trata de la Coca-Cola Plus, una variante de la bebida clásica, que contiene un ingrediente poco común en la industria refresquera: Fibra dietética.

Esta bebida se convirtió en un fenómeno cultural entre quienes visitan Japón. Más allá de sus ingredientes, ganó fama por tener y mostrar un certificado que la avala como producto “saludable” dentro de una categoría que suele estar asociada al exceso de azúcar.

Desde su lanzamiento en marzo de 2017, la Coca-Cola Plus fue aprobada por el gobierno japonés como un producto que ayuda a reducir la absorción de grasa y a moderar el aumento de triglicéridos después de comer.

Sin embargo, a pesar de su aprobación oficial en Japón, la Coca-Cola Plus no se vende en otros países. Ni siquiera en aquellos donde ya existen versiones sin azúcar o con ingredientes añadidos, como vitaminas o cafeína.

¿Qué es la Coca-Cola Plus y por qué Japón la aprobó como bebida funcional?

Coca-Cola Plus es una bebida gaseosa sin calorías. Contiene 5 gramos de fibra dietética por botella, en su presentación de 470 mililitros. A diferencia de las Coca-Cola Zero o Light, esta variante busca no solo evitar el azúcar, sino también aportar un beneficio metabólico.

El gobierno de Japón, a través del sistema FOSHU (Foods for Specified Health Uses), certificó el producto como un refresco funcional. Es decir, una bebida que no solo cumple con una función nutritiva básica, sino que también contiene un ingrediente activo que ofrece un beneficio específico para el cuerpo humano.

Coca-Cola demostró que al consumir la bebida junto con comidas grasas, los niveles de triglicéridos en la sangre aumentan menos que en personas que no la consumen.

Para obtener la aprobación FOSHU, también se requieren pruebas de seguridad y consistencia en la producción, además de la evidencia científica.

Los ingredientes funcionales deben formar parte de una lista avalada por el Ministerio de Salud de Japón, lo que asegura que el producto cumpla con parámetros nutricionales y sanitarios.

En el caso de la Coca-Cola Plus, el ingrediente activo es la dextrina resistente, una fibra soluble que no se digiere en el intestino delgado. Esta sustancia puede reducir el incremento de triglicéridos, disminuir parcialmente la absorción de grasas y aumentar la excreción de lípidos.

Además de fibra, la bebida está compuesta por los siguientes ingredientes:

Agua carbonatada

Color caramelo (agente colorante)

Acidulante (ácido fosfórico)

Edulcorantes artificiales: aspartame y acesulfame K

Cafeína

Saborizantes naturales y artificiales

Coca-Cola Plus no es la única bebida funcional con estas características. En el mercado japonés también existen productos como Fibe Mini, una bebida con polidextrosa que se considera pionera en el segmento de bebidas con fibra dietética.

¿Por qué Coca-Cola Plus no se vende en otros países?

La certificación FOSHU de Coca-Cola Plus solo tiene validez dentro de Japón. En otros países, los sistemas regulatorios exigen distintos tipos de evidencia y criterios más estrictos.

En Estados Unidos, la FDA (Administración de Alimentos y Medicamentos) exige estudios clínicos amplios, revisados por expertos independientes del mismo campo científico y aplicados a poblaciones diversas.

La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) rechazó centenares de solicitudes de declaraciones funcionales por considerar que la evidencia no era concluyente.

De igual forma, influyen las políticas locales de etiquetado. En Estados Unidos, Canadá y algunas naciones de la Unión Europea se prohíben frases como “reduce la absorción de grasa” en productos comerciales si no hay aprobación expresa de las autoridades sanitarias.

Por ello, Coca-Cola Plus no puede venderse en otros países con las mismas afirmaciones, a menos que adapte su etiqueta y presente estudios conforme a las normas locales.

También se debe tomar en cuenta que Japón es un mercado consolidado para los alimentos funcionales. Allí se venden tés con fibra, bebidas que ayudan a la digestión, refrescos con probióticos y otro tipo de variantes. Los consumidores japoneses confían en estos productos y en la certificación gubernamental.

En cambio, fuera del mercado asiático, las bebidas funcionales no ocupan un espacio tan fuerte. Coca-Cola Life, BlāK y otras versiones con vitaminas fueron retiradas años después tras su lanzamiento por falta de ventas.

La Coca-Cola Plus forma parte de la gran variedad de alimentos y bebidas funcionales que se comercializan regularmente en Japón.[Fotografía. Shutterstock]

¿Existen advertencias sobre el consumo de Coca-Cola Plus?

A pesar de los beneficios metabólicos que ofrece la Coca-Cola Plus, las autoridades sanitarias de Japón y la propia refresquera recomiendan consumir este tipo de productos funcionales con moderación y dentro de una dieta equilibrada.

La bebida contiene edulcorantes artificiales como aspartame y acesulfame K, los cuales están aprobados por organismos internacionales, pero pueden causar molestias digestivas en personas sensibles o con condiciones médicas específicas.

La dextrina resistente puede generar efectos digestivos como inflamación abdominal, gases o alteraciones en el ritmo intestinal, especialmente cuando se consume en grandes cantidades o en personas no habituadas a una dieta rica en fibra.

Al contener cafeína, tampoco se recomienda su consumo en personas sensibles a este compuesto, como niños, mujeres embarazadas o personas con presión arterial elevada.

Por estas razones, el Ministerio de Salud japonés y la propia empresa aclaran que la Coca-Cola Plus no está pensada como tratamiento ni sustituto de alimentos naturales con fibra, sino como una bebida complementaria.

¿Puede funcionar Coca-Cola Plus en el mercado mexicano?

En México, el Congreso de la Unión aprobó recientemente un aumento al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) aplicado a las bebidas azucaradas, como parte del Paquete Económico 2026. Este incremento afecta tanto a los refrescos tradicionales como a algunas versiones light o sin calorías.

Esta medida busca desalentar el consumo excesivo de calorías líquidas y fomentar alternativas más saludables. Ante dicho panorama, empresas como Coca-Cola se comprometieron a reducir en 30 por ciento el contenido calórico promedio de sus productos y a fomentar alternativas con mayor valor funcional.

En este contexto, Coca-Cola Plus podría representar una alternativa interesante, ya que no contiene azúcar ni calorías.

Sin embargo, su viabilidad comercial depende de varios factores. Primero, la empresa tendría que iniciar un proceso regulatorio local para avalar sus beneficios funcionales. En México no puede promocionarse con etiquetas como “reduce la absorción de grasa” sin autorización de la Cofepris.

Además, sería necesario adaptar la estrategia de comunicación, ya que el consumidor mexicano no está familiarizado con refrescos que incluyan fibra u otros ingredientes funcionales.

En México existen opciones similares. Productos como Poppi, una marca que Pepsico busca adquirir, ofrecen refrescos con fibra y probióticos. También se comercializan bebidas como Bonafont Levité, Silk y Ades, consideradas funcionales por su contenido de vitaminas, fibra vegetal o extractos digestivos.

Un estudio de Grand View Research señala que, en 2024, el mercado de bebidas funcionales en México generó ingresos por más de 3 mil 180 millones de dólares y se espera que, para 2030, alcance un valor superior a los 5 mil 660 millones de dólares.

Coca-Cola Plus es una rareza del mercado japonés y de algunos países asiáticos como Taiwán, Hong Kong, China y Mongolia. Entre certificaciones, fibra dietética y etiquetas, esta ‘coquita’ funcional consiguió algo que pocas bebidas gaseosas pueden presumir: dejar de ser solo un refresco para ser un producto con beneficios avalados por el gobierno.