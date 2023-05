¿Pides refrescos ‘light’ para la dieta? La OMS dice que los edulcorantes no ayudan a bajar de peso

Es posible que los edulcorantes artificiales no sean efectivos para bajar de peso, según señala la Organización Mundial de la Salud (OMS) en nuevas pautas que advierten contra productos como los refrescos dietéticos.

La recomendación de la OMS se basa en un estudio científico según el cual es probable que los productos que contienen aspartamo y estevia —a menudo comercializados como alimentos dietéticos— no ayuden a reducir la grasa corporal a largo plazo.

“La gente debería reducir por completo el dulzor de la dieta”, dijo el lunes Francesco Branca, director de nutrición y seguridad alimentaria de la OMS.

Según la OMS, los edulcorantes artificiales también están relacionados con un aumento del riesgo de desarrollar diabetes de tipo 2 y enfermedades cardiovasculares y de mortalidad.

Las nuevas directrices se aplican a todos los edulcorantes sin azúcar, incluidos los derivados de la estevia y la sucralosa. Estos productos se han generalizado y suelen agregarse a alimentos y bebidas procesados, como los refrescos light, o venderse solos.

Los edulcorantes artificiales “no son factores dietéticos esenciales y no tienen valor nutricional”, afirma Branca. Además, suelen utilizarse para sustituir al azúcar en alimentos y bebidas muy procesados, por lo que pueden fomentar dietas de baja calidad.

Productos de consumo popular como Diet Coke y Diet Snapple, que el año pasado pasó a llamarse Zero Sugar Snapple, contienen aspartamo. Los fabricantes Coca-Cola Co. y Keurig Dr Pepper Inc. no respondieron inmediatamente a una solicitud de comentarios.

Según la OMS, la nueva recomendación se aplica a todas las personas, excepto a las que ya padecen diabetes. En julio del año pasado, la OMS publicó un borrador de directrices contra los edulcorantes y lo sometió a consulta pública.

La OMS ya había aconsejado anteriormente a adultos y niños que limitaran su consumo de azúcar al 10 por ciento del consumo total de energía, destacando la relación entre un menor consumo de azúcar y un menor peso corporal.