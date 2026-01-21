Los Chapitos la libran; Estados Unidos tiene como nuevo objetivo el CJNG

Elementos de la SSC durante el traslado de al menos 37 presos del Centro Federal de Readaptación Social núm. 1 “El Altiplano”. Son requeridos por autoridades de EU principalmente por el delito de narcotráfico. (Foto: CORTESÍA SSPC/CUARTOSCURO)

Estados Unidos reconfiguró su ofensiva penal contra organizaciones criminales mexicanas tras el traslado de 37 narcos desde México.

La lista incluye operadores de varios cárteles, pero el peso de los perfiles evidencia un foco sostenido sobre el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), mientras Los Chapitos aparecen de forma marginal.

El movimiento ocurre en un contexto de cooperación judicial bilateral y de causas abiertas en cortes federales de Texas y otros distritos.

Los nombres trasladados enfrentan cargos por tráfico de drogas, armas, personas y lavado de dinero.

El ángulo que emerge es operativo: el número y el perfil de imputaciones asociadas al CJNG superan a los de otras facciones.

En contraste, Los Chapitos figuran con un solo operador identificado.

Traslados a Estados Unidos: ¿Qué cárteles y operadores figuran?

Entre los trasladados aparecen operadores del CJNG, Beltrán Leyva, Cártel de Sinaloa, Cártel del Noreste, Cártel del Golfo, Los Zetas y perfiles sin adscripción definida.

Los cargos incluyen tráfico de drogas, armas y personas; lavado de dinero; y, en un caso, apoyo material para el terrorismo.

Del CJNG figuran, entre otros:

Luis Alonso Navarro Quezada, “Pez”.

Gustavo Alfonso Castro Medina

Luis Carlos Dávalos López

José Luis Sánchez Valencia, “Chalama”

Armando Gómez Núñez, “Máximo/Delta 1/MacGyver”

María del Rosario Navarro Sánchez, “La Señora”, con imputaciones que abarcan narcóticos, armas, personas y contrabando de dinero.

CJNG, el foco tras el traslado

El volumen de operadores del CJNG y la diversidad de cargos sugieren una estrategia de impacto en redes logísticas y financieras. Esta lectura se basa en el conteo de perfiles y delitos, pero es incierta al no existir confirmación pública de prioridades.

Los Chapitos: presencia marginal en la lista

En el apartado Cártel de Sinaloa – Los Chapitos solo aparece Hernán Geovani Ojeda Elenes, “Inge”, acusado de tráfico de drogas.