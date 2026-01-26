Alcalde de Salamanca pide ayuda a Sheinbaum: ‘Hay grupos que tratan de someternos’, dice tras masacre

El alcalde de Salamanca remarcó que el municipio está 'sumergido' en ataques, entre ellos un intento de atentado en contra de la refinería de Pemex.

Salamanca lanzó un ‘SOS’ a la presidenta Claudia Sheinbaum después de la masacre en un campo de futbol que dejó 11 muertos. En un video, el alcalde César Prieto advirtió que el municipio atraviesa un “grave momento de descomposición social”.

“Salamanca es una ciudad que le ha dado mucho al país con su refinería, somos palanca de desarrollo (...) Hay grupos criminales que tratan de someter a la autoridad, cosa que no van a lograr”, aseguró.

En un llamado parecido al que Carlos Manzo, alcalde de Uruapan ejecutado pro el crimen, hizo a la presidenta Sheinbaum, César Prieto explicó que Salamanca enfrenta una ola de violencia que ha incluido:

El asesinato de cuatro personas en la comunidad de Cuarto de Altamira.

en la comunidad de Cuarto de Altamira. Una persona ejecutada en la localidad de San Vicente de las Flores.

en la localidad de San Vicente de las Flores. Una amenaza por artefacto explosivo en la refinería de Pemex.

César Prieto adelantó que se darán apoyos (no específico si económicos) a las familias de los 11 ejecutados en un campo de futbol. El ataque dejó a otras 12 personas más lesionadas.

“Hemos contado con el apoyo tanto de la Federación como del estado, y por ello aprovecho para hacer un llamado a la presidenta Sheinbaum, a la gobernadora (Libia Denisse García), para recuperar la paz y la seguridad que merece Salamanca. Es una tarea conjunta y se dará con los responsables”, apuntó.

¿Qué sabemos de la masacre en un campo de futbol en Salamanca?

De acuerdo con el parte dado por el alcalde César Prieto, son cuatro las personas que integraban el ‘comando de la muerte’ que disparó contra personas en la comunidad Lomas de las Flores.

Testigos relataron que el grupo llegó al campo alrededor de las 15:00 horas del domingo 25 de enero, cuando se desarrollaba un partido. Fue entonces que dispararon contra los asistentes.

Algunas personas trataron de protegerse de los disparos utilizando las gradas de la cancha como escudo y otras más escaparon hacia otras instalaciones del campo. Los cuerpos de los ejecutados quedaron regados en el sitio.

De acuerdo con reportes de la organización Causa Común, Guanajuato encabeza las cifras de multihomicidios en el país. El caso más reciente ocurrió en Irapuato, el 12 de diciembre, cuando un ataque armado en la colonia Morelos dejó cuatro personas asesinadas y dos más heridas.

Con información de Quadratín