Masacres en Guanajuato: 4 hombres son asesinados en Irapuato en festejos a Virgen de Guadalupe

Van al menos 5 ataques armados en Guanajuato en lo que va de diciembre.

En Irapuato, Guanajuato, cuatro hombres fueron asesinados a balazos y dos personas más resultaron heridas luego de un ataque armado registrado durante la madrugada de este 12 de diciembre en la colonia Morelos.

Se sabe que las víctimas fueron agredidas a balazos mientras participaban en un convivio en la calle durante un festejo para celebrar a la Virgen de Guadalupe.

Una de las cuatro víctimas fatales de la masacre fue identificado como Eder, conocido popularmente como ‘El Flako’, quien era integrante activo de la porra brava ‘Los hijos de la Mermelada’ del equipo de fútbol del Club Deportivo Irapuato que participa en la Liga de Expansión MX.

Esta masacre es el segundo homicidio múltiple ocurrido en los últimos 9 días en Irapuato, y el quinto en lo que va de diciembre en el estado de Guanajuato.

¿Cómo ocurrió la masacre en festejo de ‘La Guadalupana’ en Irapuato?

Los reportes de las autoridades señalan que el ataque armado ocurrió alrededor de la una de la mañana del 12 de diciembre de 2025.

Los testigos señalaron que las víctimas se encontraban afuera de un domicilio de la colonia Morelos, en Irapuato, cuando sujetos a bordo de motocicletas se aproximaron y en forma indiscriminada abrieron fuego en contra de los presentes.

El incidente fue reportado a la central de emergencias 9-1-1, por lo que elementos de la Policía Municipal de Irapuato acudieron a la zona, ubicada entre las calles Benito Juárez y Vicente Guerrero.

En el lugar encontraron a cuatro hombres sin vida. Dos personas más ya habían sido trasladadas a un hospital por particulares debido a la gravedad de sus lesiones.

El área donde se realizaban convivencias por las celebraciones a la Virgen de Guadalupe, quedó resguardada por policías preventivos en espera de los peritos y agentes de la Fiscalía General del Estado, quienes realizaron el levantamiento de indicios para iniciar la carpeta de investigación.

Una vez concluidos los trabajos por parte de los peritos, los cuerpos fueron trasladados al Servicio Médico Forense para la necropsia de ley.

La Fiscalía General del Estado confirmó la cifra de cuatro víctimas fatales así como dos hombres heridos, e informó que ya investiga los hechos para dar con los responsables de la masacre.

En el transcurso de este viernes, integrantes de la porra brava ‘Los Hijos de la Mermelada’ del equipo de fútbol Irapuato, dieron a conocer en redes sociales el fallecimiento de Eder, alias ‘El Flako’.

Confirmaron que Eder murió en el ataque armado ocurrido en calles de la colonia Morelos.

“Tu alma siempre fue libre; ahora tu esencia será infinita. Acá dejaste buenos recuerdos y mejores carnales. Descansa en paz, flakura”, escribió un integrante de la barra brava en un mensaje que publicó en sus redes sociales.

En Irapuato, ‘El Flako’ era conocido por publicar videos algunos de los cuales se hicieron virales, por el humor que caracterizaba a Eder.

Muchos reconocían a Eder como “El auténtico youtuber de Irapuato”, durante los años de la pandemia de COVID-19.

La lista de masacres en Guanajuato en 2025

Diciembre comenzó trágico en Guanajuato. El 3 de diciembre de 2025, cuatro hombres fueron asesinados a balazos dentro de una vivienda en la comunidad San Luis del Jánamo, en el municipio de Irapuato, donde además los atacantes incendiaron el inmueble.

Se sabe que los atacantes sorprendieron a las víctimas mientras dormían.

El 5 de diciembre de 2025, en el municipio de Pénjamo, las autoridades localizaron los cuerpos sin vida de cuatro jóvenes ejecutados a balazos y torturados.

Los cuatro cuerpos fueron abandonados debajo del puente vehicular ‘La Lomita’ en la salida de Pénjamo hacia Abasolo.

El 6 de diciembre de 2025, en el municipio de Valle de Santiago, hombres armados perpetraron un ataque a balazos en contra de un grupo de personas que se divertían en una fiesta familiar.

El ataque armado dejó como saldo cinco personas sin vida y seis lesionados, de acuerdo al reporte de la Fiscalía General de Guanajuato.

El suceso ocurrió mientras las víctimas disfrutaban de un convivio en plena calle.

El 10 de diciembre de 2025, en el municipio de Salamanca, hombres armados irrumpieron en una vivienda en construcción y asesinaron a balazos a cinco personas.

La masacre ocurrió en la comunidad Santiaguillo de Flores.

Y este 12 de diciembre de 2025, en el municipio de Irapuato, cuatro hombres fueron asesinados a balazos en un ataque armado registrado en la colonia Morelos.

Tan solo en lo que va de diciembre, suman cinco masacres en Guanajuato, las cuales han dejado un saldo de 22 personas sin vida.

La organización Causa en Común reporta que de acuerdo a sus propios registros, ya suman más de 40 masacres ocurridas este año en Guanajuato, pese a que el gobierno presume una baja de homicidios dolosos.

Hasta el momento, la peor tragedia ocurrió el 24 de junio de 2025, justamente en Irapuato, donde un comando armado irrumpió durante una fiesta patronal en honor a San Juan Bautista, y atacó a balazos a un grupo de personas que disfrutaban de la festividad.

Este ataque dejó un saldo oficial de 11 personas fallecidas y 20 lesionadas.

Se trata de la mayor masacre en lo que va de este año en el municipio de Irapuato.