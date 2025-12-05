Masacres en Guanajuato: Hallan cuerpos de 4 jóvenes en Pénjamo

Guanajuato ha sido escenario de unas 25 masacres este año.

En Pénjamo, Guanajuato, autoridades localizaron los cuerpos de cuatro jóvenes que fueron asesinados a balazos.

Los cuatro cuerpos fueron abandonados debajo del puente vehicular ‘La Lomita’ en la salida de Pénjamo hacia Abasolo. El macabro hallazgo se registró este viernes 5 de diciembre de 2025.

Paramédicos y elementos de Seguridad Pública llegaron al lugar para revisar a las víctimas y corroboraron que ya no presentaban signos vitales.

Se sabe que las víctimas fatales son jóvenes de entre 16 y 20 años. Sus cuerpos presentaban varios impactos de arma de fuego.

Elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado delimitaron la zona y notificaron el hecho al Ministerio Público.

Peritos de la Fiscalía General del Estado y agentes de investigación criminal procesaron la escena para recabar indicios e iniciar las investigaciones correspondientes para esclarecer este homicidio múltiple.

Por el momento las autoridades de la Fiscalía de Guanajuato no han dado a conocer la identidad de las víctimas, cuyos cuerpos fueron llevados al Servicio Médico Forense para practicarles la necropsia de ley.

Ola de masacres en Guanajuato

Esta masacre se suma a una escalada de homicidios múltiples ocurridos en Guanajuato durante las últimas horas.

Apenas este miércoles, en el municipio de Irapuato, cuatro hombres fueron asesinados a balazos por sujetos armados que irrumpieron en una vivienda de la comunidad San Luis del Jánamo, donde además los atacantes incendiaron el inmueble.

Se sabe que los atacantes sorprendieron a las víctimas mientras dormían. Dentro de la casa se escucharon varias detonaciones de arma de fuego.

Una vez cometida la agresión, los sicarios le prendieron fuego a la casa, para después escapar con rumbo desconocido.

En municipios vecinos a Pénjamo, como es el caso de Irapuato, han ocurrido varias masacres.

Entre los sucesos sobresalen, por ejemplo, el homicidio ocurrido el 19 de febrero de 2025, donde un grupo de personas que se encontraban reunidas en un velorio, fueron atacadas a balazos por un comando armado. En el ataque murieron dos mujeres, mientras que otras ocho mujeres y cuatro hombres resultaron lesionados.

El 24 de junio de 2025, en Irapuato, un comando armado irrumpió durante una fiesta patronal en honor a San Juan Bautista, y atacó a balazos a un grupo de personas que disfrutaban de la festividad.

Este ataque dejó un saldo oficial de 11 personas fallecidas y 20 lesionadas.

Se trata de la mayor masacre en lo que va de este año en el municipio de Irapuato.

El 9 de noviembre de 2025, hombres armados irrumpieron en un tianguis de vehículos usados y asesinaron a balazos a dos vendedores.

En el ataque armado también resultó lesionado otro vendedor de autos.

La organización Causa en Común, reporta que ya suman más de 35 masacres en el estado de Guanajuato en 2025, pese a que el gobierno presume una baja de homicidios dolosos.