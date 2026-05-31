Aseguran narco túnel en Tijuana: Conectaba a San Diego y tenía sistema de tecnología

Un narco túnel transfronterizo que permitía conectar Tijuana con San Diego, California, fue asegurado durante este fin de semana al cumplirse una orden de cateo en el que intervinieron elementos de la Secretaría de Marina, la Fiscalía General de la República, Fiscalía General del Estado y Guardia Nacional.

La construcción de 6.3 metros de profundidad y 250 metros de longitud se encuentra ubicada en el fraccionamiento Nueva Tijuana, misma que había sido desarrollada con luz eléctrica y sistema de ventilado.

También contaba con una plataforma eléctrica deslizante donde era posible transportar personas y objetos, los cuales se presumen pudieron ser estupefacientes que ingresaron de manera clandestina hacía territorio estadounidense.

¿Qué encontraron al interior del narco túnel?

Asimismo, fueron encontrados cuatro cartuchos de arma de fuego, tarjetas de banco, tres teléfonos móviles, un sistema de videovigilancia, distintas identificaciones, más de 20 dosis de metanfetamina y una bolsa con cannabis.

El inmueble quedó a disposición del Ministerio Público Federal en Baja California, por la violación de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos y a la Ley General de Salud, al determinarse su posible uso para transportar personas, drogas, armamento, explosivos, efectivo y otros objetos.

En tanto, la Guardia Nacional se encuentra resguardando la construcción que se cree tenía varios meses funcionando para alguno de los grupos delincuenciales que operan en Baja California.

Esta no es la primera ocasión que una vivienda o negocio del fraccionamiento Nueva Tijuana es utilizado para construir un túnel que conecte con alguna locación en San Diego.

Durante junio del 2025 autoridades de Estados Unidos localizaron en su país la salida de un narco túnel que iniciaba en Tijuana, por lo que alertaron a las fuerzas de seguridad mexicanas, mismas que acudieron a la calle Gustavo Campa, del fraccionamiento Nueva Tijuana, para intervenir el espacio.

Durante el cateo localizaron una construcción con cableado eléctrico, iluminación, sistemas de ventilación y un sistema de vías para transportar grandes cantidades de materiales.