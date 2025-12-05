¿Qué sabemos de los agentes relacionados con el hallazgo de 7 cadáveres en los límites de SLP y Zacatecas?

Los elementos de seguridad de SLP estaban a metros de donde fueron hallados los cuerpos.

Agentes de seguridad de San Luis Potosí despertaron una controversia entre el gobierno estatal y la Fiscalía de Zacatecas tras haber sido relacionados con el hallazgo de 7 cuerpos entre los límites de Zacatecas.

Los cuerpos fueron encontrados a tan solo unos metros de distancia de donde estaban los cuatro elementos de seguridad potosinos.

Además, jusanto a los agentes estatales había una camioneta sin rotular que tenía manchas de sangre y donde se encontraron guantes quirúrgicos y un arma tipo cuerno de chivo.

Por esa razón, la Fiscalía de Zacatecas acusó a los agentes de seguridad de San Luis Potosí de estar relacionado con el hallazgo de los 7 cuerpos.

Secretaría de Seguridad de SLP respalda a sus elementos de seguridad

Ante dichas acusaciones de la fiscalía de Zacatecas, la Secretaría de Seguridad de San Luis Potosí expresó su respaldo a los guardias civiles relacionados con el hallazgo de los cuerpos.

La versión de la Secretaría de Seguridad de San Luis Potosí es que los elementos de seguridad respondían a una emergencia en la frontera con Zacatecas.

El secretario de Seguridad, Jesús Juárez, respaldó a sus agentes y les brindaron asesoría legal. El funcionario también confirmó que la camioneta pertenece a la Secretaría de Seguridad, pero no está rotulada porque se utiliza en distintos operativos.

Juárez también confirmó la detención de los cuatro elementos de la Guardia Civil Estatal (GCE) por estos hechos.

¿Por qué los agentes de SLP estaban cerca de donde fueron hallados los cuerpos?

En conferencia de prensa, Juárez explicó que la presencia de los agentes en la zona obedeció a un reporte oficial del 911, alertaba sobre la localización de cuerpos en una brecha de una comunidad, jurisdicción de Villa de Cos, Zacatecas.

El titular de Seguridad detalló que dos bases de la GCE —Salinas y Villa de Ramos— fueron enviadas al sitio para verificar si los cuerpos se encontraban en territorio potosino.

El grupo de Salinas arribó primero y encontró a personal de Zacatecas procesando la escena; posteriormente llegó la unidad de Villa de Ramos.

Fue entonces cuando los elementos que viajaban en un vehículo no balizado —pero oficial— fueron retenidos por autoridades zacatecanas.

Inicialmente, dijo Juárez, la detención se justificó por la ausencia de un oficio de comisión y el uso de una unidad civil, aunque los demás agentes en patrulla sí fueron dejados continuar.

Horas después, Zacatecas notificó que los agentes serían puestos a disposición de la Fiscalía General de Justicia del Estado, ahora vinculados con los cuerpos encontrados.

Juárez reprochó que ninguna autoridad zacatecana solicitó información previa sobre el reporte del 911, la ruta seguida, el comodato del vehículo o la identificación del personal.

*Con información de Quadratín