Hallan siete cuerpos en los límites de Zacatecas y San Luis Potosí; señalan a agentes como responsables

Siete cuerpos fueron encontrados en los límites de Zacatecas y San Luis Potosí (FOTO: ESPECIAL /CUARTOSCURO)

El secretario general de Gobierno de Zacatecas, Rodrigo Reyes Mugüerza, informó que elementos de las Fuerzas de Reacción Inmediata localizaron siete cuerpos sin vida en los límites territoriales entre Zacatecas y San Luis Potosí.

La información fue difundida directamente por Reyes a través de su cuenta de Facebook. El hallazgo ocurrió durante actividades del operativo permanente denominado Vigilante Nocturno, el cual mantiene despliegues y patrullajes en zonas consideradas estratégicas.

Hasta el momento, la autoridad no ha ofrecido detalles sobre identidad, circunstancias del crimen o el estado en que se encontraron los cuerpos.

A unos metros del lugar, localizaron un vehículo con manchas hemáticas. Dentro del automóvil viajaban cuatro personas señaladas como probables responsables, quienes presuntamente serían elementos de la Guardia Civil del Estado de San Luis Potosí.

“A unos cuantos metros de distancia, fue localizado un vehículo con manchas hemáticas, a bordo del cual se encontraban cuatro probables responsables que fueron detenidos y que, presuntamente, serían elementos pertenecientes a la Guardia Civil del Estado de San Luis Potosí.”, señaló.

Las cuatro personas fueron puestas a disposición de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas para el inicio de las investigaciones correspondientes.

Rodrigo Reyes señaló que, una vez que el proceso avance, la Mesa de Construcción de Paz ofrecerá detalles adicionales.

Cárteles cubren de sangre frontera entre Zacatecas y San Luis Potosí

La zona limítrofe entre Zacatecas y San Luis Potosí es una zona caliente donde ha sido identificada la operación de cárteles.