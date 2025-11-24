Hallan siete cuerpos en los límites de Zacatecas y San Luis Potosí; señalan a agentes como responsables

El secretario general de Gobierno de Zacatecas, Rodrigo Reyes Mugüerza, informó que elementos de las Fuerzas de Reacción Inmediata localizaron siete cuerpos sin vida en los límites territoriales entre Zacatecas y San Luis Potosí.
La información fue difundida directamente por Reyes a través de su cuenta de Facebook. El hallazgo ocurrió durante actividades del operativo permanente denominado Vigilante Nocturno, el cual mantiene despliegues y patrullajes en zonas consideradas estratégicas.
Hasta el momento, la autoridad no ha ofrecido detalles sobre identidad, circunstancias del crimen o el estado en que se encontraron los cuerpos.
A unos metros del lugar, localizaron un vehículo con manchas hemáticas. Dentro del automóvil viajaban cuatro personas señaladas como probables responsables, quienes presuntamente serían elementos de la Guardia Civil del Estado de San Luis Potosí.
“A unos cuantos metros de distancia, fue localizado un vehículo con manchas hemáticas, a bordo del cual se encontraban cuatro probables responsables que fueron detenidos y que, presuntamente, serían elementos pertenecientes a la Guardia Civil del Estado de San Luis Potosí.”, señaló.
Las cuatro personas fueron puestas a disposición de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas para el inicio de las investigaciones correspondientes.
Rodrigo Reyes señaló que, una vez que el proceso avance, la Mesa de Construcción de Paz ofrecerá detalles adicionales.
Cárteles cubren de sangre frontera entre Zacatecas y San Luis Potosí
La zona limítrofe entre Zacatecas y San Luis Potosí es una zona caliente donde ha sido identificada la operación de cárteles.
- Cártel del Noreste. De acuerdo con un informe de un centro de análisis de criminalidad, el Cártel del Noreste opera tanto en San Luis Potosí como en Zacatecas.
- Zetas Vieja Escuela. Otra facción vinculada con actividad criminal en la zona es la Zetas Vieja Escuela, según esa misma fuente de análisis, que reporta presencia de este grupo en ambas entidades.
- Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y Cártel de Sinaloa Según reportes periodísticos, históricamente ha habido enfrentamientos en los límites de Zacatecas y San Luis Potosí vinculados con una “guerra” entre los cárteles más grandes y peligrosos del país.