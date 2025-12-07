Ataque contra asistentes a fiesta familiar: Mueren 5 personas en Valle de Santiago, Guanajuato

Las balas alcanzaron al menos a 11 personas en la fiesta familiar en Valle de Santiago. (Imagen ilustrativa)

En Valle de Santiago, Guanajuato, hombres armados perpetraron un ataque a balazos en contra de un grupo de personas que se divertían en una fiesta familiar.

El ataque armado dejó como saldo cinco personas muertas y seis lesionados, de acuerdo al reporte de la Fiscalía General de Guanajuato.

El homicidio múltiple ocurrió alrededor de las 20:00 horas del sábado 6 de diciembre, mientras las víctimas disfrutaban de un convivio en la calle Durango, en la colonia 20 de noviembre, en Valle de Santiago, cuando al lugar arribaron varios hombres armados a bordo de un vehículo.

De acuerdo a testigos, los sujetos descendieron del vehículo y sin mediar palabra comenzaron a disparar indiscriminadamente y en repetidas en contra de los presentes.

Varios de los asistentes corrieron para tratar de ponerse a salvo de las ráfagas de las balas, pero otros no lo lograron.

Las balas alcanzaron al menos a 11 personas; cinco de ellas murieron en el lugar y otras seis se reportan con lesiones graves.

Al lugar de los hechos acudieron elementos de la Policía Municipal de Valle de Santiago, paramédicos de la Cruz Roja y Bomberos, quienes atendieron a los heridos para trasladarlos a un hospital para su atención médica.

Las autoridades desplegaron operativos de búsqueda de los responsables de la agresión, pero al momento no se reportan personas detenidas relacionadas con estos hechos.

Peritos y agentes de investigación criminal de la Fiscalía de Guanajuato realizaron el levantamiento de las víctimas, así como recabaron indicios y testimonios para dar con los responsables y esclarecer estos hechos.

La Fiscalía del Estado informó que por el momento el saldo de este ataque armado es de cinco personas sin vida, cuatro hombres y una mujer, que están en proceso de identificación.

Mientras tanto, se tomó conocimiento de seis personas lesionadas, cuatro mujeres y dos hombres.

La Fiscalía informó que inició la investigación correspondiente para esclarecer este nuevo homicidio múltiple.

Semana de masacres en Guanajuato

Esta es la tercera masacre registrada en Guanajuato en los últimos cuatro días.

El pasado miércoles 3 de diciembre, cuatro hombres fueron asesinados a balazos dentro de una vivienda en la comunidad San Luis del Jánamo, en el municipio de Irapuato, donde además los atacantes incendiaron el inmueble, mientras los ocupantes dormían.

El viernes 5 de diciembre, en el municipio de Pénjamo, las autoridades localizaron los cuerpos sin vida de cuatro jóvenes ejecutados a balazos y torturados.

Los cuatro cuerpos fueron abandonados debajo del puente vehicular ‘La Lomita’ en la salida de Pénjamo hacia Abasolo.

La organización Causa en Común reporta que, de acuerdo a sus propios registros, ya suman más de 38 masacres ocurridas este año en Guanajuato, pese a que el gobierno presume una baja de homicidios dolosos.

Hasta el momento, la peor tragedia ocurrió el 24 de junio, en Irapuato, donde un comando armado irrumpió durante una fiesta patronal en honor a San Juan Bautista, y atacó a balazos a un grupo de personas que disfrutaban de la festividad.

Este ataque dejó un saldo oficial de 11 personas fallecidas y 20 lesionadas. Se trata de la mayor masacre en lo que va de este año en el municipio de Irapuato.