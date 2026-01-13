Estaba marcado: Matan en Guanajuato a ‘El Pipiz’, fisicoculturista que había sobrevivido a atentado

Juan Pablo, 'El Pipiz', fue asesinado a tiros en León, Guanajuato. (Foto: Redes sociales)

En León, Guanajuato, fue asesinado a balazos Juan Pablo ‘El Pipiz’, reconocido fisicoculturista. El deportista ya había sufrido un atentado, al cual logró sobrevivir.

De acuerdo al reporte, Juan Pablo ‘El Pipiz’ fue atacado a balazos la noche del lunes 12 de enero en la colonia San Miguel Infonavit, en León.

La agresión ocurrió minutos después de las 20:00 horas, cuando Juan Pablo se encontraba comiendo al exterior de un negocio ubicado en la calle Río Almaria, esquina con el bulevar Hermanos Aldama, en la colonia San Miguel Infonavit.

Testigos reportaron que hasta el lugar llegaron sujetos armados a bordo de una motocicleta, quienes sin mediar palabra abrieron fuego en contra del deportista.

Tras la agresión directa, los atacantes escaparon en la misma motocicleta que llegaron. Los vecinos dijeron haber escuchado al menos siete detonaciones de arma de fuego.

Familiares del culturista lo auxiliaron y trasladaron de urgencia a un hospital, donde permaneció en estado crítico, debido a las heridas.

La zona fue asegurada por elementos de Seguridad Pública de León para permitir las diligencias correspondientes por parte de la Fiscalía General del Estado, la cual inició una carpeta de investigación para esclarecer el homicidio y dar con los responsables.

Las autoridades informaron que Juan Pablo falleció horas después de haber ingresado al hospital, a consecuencia de las heridas provocadas por los impactos de bala.

Sobrevivió a otro atentado

Juan Pablo ya había sobrevivido a un ataque armado ocurrido previamente.

Fue el 26 de junio de 2024, cuando Juan Pablo resultó lesionado durante una agresión registrada en el panteón privado Delta, en León.

En dicho lugar se realizaba el aniversario luctuoso de un hombre asesinado conocido con el apodo de ‘El Pollo’. En esos hechos violentos, además de Juan Pablo, otras seis personas también resultaron lesionadas por disparos de arma de fuego.

¿Qué otros fisicoculturistas han sido asesinados en Guanajuato?

Apenas el 8 de enero, en el municipio de Cortazar, fue asesinado a balazos Mario Rojas, conocido como ‘El Yeyo’, un reconocido fisicoculturista e instructor de gimnasio.

‘El Yeyo’ y una mujer fueron asesinados por hombres armados dentro de una vivienda ubicada en la calle Manzanos, de la colonia Los Huertos, en la ciudad de Cortazar.

Los cuerpos del fisicoculturista y de su acompañante fueron calcinados dentro de la vivienda.

Mario Rojas también se desempeñó como funcionario deportivo en el gobierno municipal en Cortazar hace varios años.

De acuerdo a reportes periodísticos, en Guanajuato se han registrado 11 casos de asesinatos de fisicoculturistas desde 2018 hasta la fecha.

Ocho casos han ocurrido en León, dos en Celaya y uno en Cortazar.

En León, sobresale el crimen de Luis Manuel ‘El Charro’ Lomelí, en octubre de 2023.

También en León, el 9 de junio de 2025, fue asesinado Adrián, fisicoculturista, nutriólogo y propietario de un gimnasio ubicado en el bulevar Francisco Villa.