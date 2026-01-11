4 masacres en un fin de semana en Guanajuato: Esto sabemos de las 14 personas asesinadas a balazos

Dos masacres dejaron como saldo seis personas muertas en Guanajuato la noche de este sábado 10 de enero.

Los ataques armados ocurrieron en Salamanca e Irapuato, y en ambos casos se trató de un triple homicidio.

Horas antes, es decir, la noche del 9 de enero y las primeras horas del sábado, seis personas fueron asesinadas a balazos en el municipio de Valle de Santiago.

Con ello, el sábado cerró como un día violento en Guanajuato con al menos 14 asesinatos, ya que además de los homicidios en grupo, otras dos personas fueron acribilladas por comandos armados.

¿Qué pasó en Salamanca? Esto sabemos de la masacre

En Salamanca, la masacre en Guanjuato ocurrió cuando tres personas viajaban a bordo de un auto, cerca de las 21:30 horas, sobre la avenida principal de la colonia Barlovento.

De acuerdo con los reportes, las tres víctimas fueron emboscadas por hombres armados que viajaban en otro automóvil con el cual les cerraron el paso.

Tras el ataque armado, policías y paramédicos acudieron al lugar de los hechos para revisar a las tres personas que fueron agredidas, pero sólo confirmaron que ya no presentaban signos vitales.

La Fiscalía General del Estado que las personas fallecidas son tres de sexo masculino; uno identificado como Luis Manuel “N” y dos adolescentes de iniciales S.I.G.T. y J.P.R.V.

Las autoridades ya iniciaron una investigación para esclarecer este triple homicidio.

Una hora más tarde, en la misma colonia Barlovento de Salamanca, se registró otro ataque armado.

Según las primeras versiones, hombres armados llegaron a un domicilio de la calle Puerto Peñasco; ingresaron violentamente y en el interior ubicaron a un joven a quien le dispararon en repetidas ocasiones.

Los atacantes escaparon en el mismo vehículo en el que llegaron al domicilio de la víctima.

Las autoridades informaron que la víctima fatal fue un adolescente identificado con las iniciales S.G.H.H.

Así fue la masacre en Irapuato de este sábado

En Irapuato, tres personas fueron acribilladas a balazos cuando se encontraban conviviendo afuera de una vivienda.

De acuerdo con el reporte, los hechos ocurrieron minutos antes de las 22:00 horas del sábado sobre la avenida Sol, en la comunidad Venado de Yostiro.

Sujetos armados, presuntamente del crimen organizado en Guanajuato, llegaron en dos unidades de motor al lugar, y luego de ubicar a sus víctimas, les dispararon en repetidas ocasiones.

Los atacantes huyeron con disparos al aire para atemorizar a las demás personas que se encontraban reunidas con los agraviados.

Paramédicos revisaron a las tres personas agredidas a balazos, y confirmaron que ya habían fallecido.

La Fiscalía de Guanajuato informó que las personas fallecidas son dos de sexo masculino identificados como Rodolfo ‘N’ y Vicente ‘N’; y una de sexo femenino en proceso de identificación.

En el municipio de Irapuato, en la colonia El Comunal Emiliano Zapata, se registró otro ataque armado donde una persona fue ejecutada a balazos.

Las autoridades informaron que los hechos ocurrieron en un inmueble localizado sobre la calle Amador Acevedo, casi esquina con Francisco Pacheco, donde hombres armados arribaron a bordo de una motocicleta; ingresaron con lujo de violencia al interior de la vivienda y realizaron detonaciones de arma de fuego contra la víctima, quien se encontraba acompañado de sus familiares.

La Fiscalía General informó que la víctima fatal respondía al nombre de Juan Pablo “N”.

Violencia imparable en Guanajuato

Los ocho asesinatos ocurridos en Irapuato y Salamanca la noche del sábado se sumaron a otros seis homicidios registrados durante la madrugada del mismo sábado en el municipio de Valle de Santiago.

En Valle de Santiago, se registraron dos ataques armados; en el primero mataron a tres personas y en el segundo ejecutaron a otras tres.

Es decir, el sábado se registraron cuatro triples homicidios.

Son las primeras cuatro masacres del año en Guanajuato, entidad que cerró el año pasado con más de 40 masacres, según los reportes de la organización Causa en Común.