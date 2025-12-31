Narcos intentan descarrilar tren en Guanajuato: Así planearon el crimen

En el municipio de Cortazar, Guanajuato, se reportó un intento de sabotaje a un tren de carga que pudo terminar en tragedia.

Integrantes de un grupo criminal realizaron un corte deliberado de aproximadamente 40 centímetros en un riel, presuntamente con la intención de provocar el descarrilamiento del convoy y facilitar el robo de la mercancía que transportaba.

Afortunadamente, el operador del tren detectó la anomalía a tiempo y redujo la velocidad, lo que permitió que la unidad pasara sin salirse de las vías y evitar un accidente mayor.

Vigilan rutas de trenes en Guanajuato

Tras el incidente, elementos de la Guardia Nacional y autoridades ferroviarias reforzaron la vigilancia en las rutas, dado que este tipo de tácticas delictivas representa un riesgo para la seguridad logística y la integridad de la carga.

Las investigaciones continúan para determinar con mayor precisión quién estuvo detrás del intento de sabotaje y cuáles serán las medidas permanentes para proteger la infraestructura crítica, considerada clave en el transporte de mercancías por el país.

Tragedia ‘persigue’ a trenes en México

Este domingo, ocurrió en México una de las tragedias más grandes e indignantes. El Tren Interoceánico, una de las apuestas del expresidente Andrés Manuel López Obrador se descarriló dejando 13 heridos y más de 100 heridos.

El Tren Interoceánico, que conecta el Golfo de México con el Océano Pacífico, cruza por un antiguo corredor que históricamente ha movilizado trenes y que López Obrador reactivó a través de dicho proyecto.

