Centros de rehabilitación vuelven a ser blanco de los criminales en Guanajuato: hay dos muertos

El ataque al centro de rehabilitación en el municipio de San Felipe, hace unos meses se reportó el mismo incidente en Dolores Hidalgo, donde fallecieron tres personas. [Fotografía. Luciano Vázquez]

En Guanajuato se registró un ataque armado en otro centro de rehabilitación, que dejó como saldo, hasta el momento, dos personas sin vida y ocho lesionados.

Los hechos ocurrieron en el anexo denominado ‘Los Marginados’, ubicado en la colonia Aviación, en el municipio de San Felipe.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, fue durante la madrugada del sábado 17 de enero de 2026 cuando un grupo de hombres armados llegó a bordo de varios vehículos hasta dicho anexo.

Los sujetos forzaron la puerta del inmueble e ingresaron de manera violenta para disparar en repetidas ocasiones contra los internos, quienes en ese momento comenzaban a despertar. Tras el ataque armado, los agresores escaparon con rumbo desconocido.

Elementos de la Policía Municipal de San Felipe arribaron al lugar de los hechos luego de ser alertados sobre el ataque armado y encontraron en el sitio a diez personas con impactos de arma de fuego.

Las autoridades revisaron a los afectados y confirmaron que uno de ellos ya no presentaba signos de vida.

Los otros nueve heridos fueron trasladados a diferentes hospitales de San Felipe para recibir atención médica; sin embargo, uno de ellos falleció mientras era atendido.

Este domingo, la Fiscalía General del Estado informó que las víctimas fatales son dos personas del sexo masculino en proceso de identificación, y confirmó que los lesionados son ocho hombres.

Por separado, la presidenta municipal de San Felipe, Saraí Lepe, informó que uno de los internos fallecidos era originario del municipio de León, Guanajuato, y el otro del estado de San Luis Potosí.

La presidenta municipal señaló que el gobierno municipal colabora con las autoridades estatales y federales para el esclarecimiento de los hechos.

¿Qué otros centros de rehabilitación fueron atacados en Guanajuato, recientemente?

El 2 de septiembre de 2025, en el municipio de Dolores Hidalgo, se registró un ataque armado en un anexo que dejó como saldo tres personas sin vida.

En aquella ocasión, sujetos armados llegaron al ‘Centro de Rehabilitación Alfa Fortaleza A.C.’, ubicado a un costado del panteón municipal, sobre la carretera Dolores Hidalgo–Guanajuato, y dispararon contra las personas que se encontraban en el interior.

Las autoridades también investigan otra tragedia ocurrida el 1 de junio de 2025 en el interior del centro de rehabilitación ‘Volver a vivir 24 horas A.C.’, ubicado en la colonia Loma de Buenavista, a un costado del libramiento Norte del municipio de San José de Iturbide, donde 12 personas perdieron la vida y tres más resultaron lesionadas durante un incendio, del cual aún no se ha informado si fue provocado.

En Guanajuato, hasta el momento, la peor masacre en un anexo se registró el 1 de junio de 2020, en el municipio de Irapuato.

Ese día, sujetos armados ingresaron de manera violenta al centro de rehabilitación para adictos de la comunidad de Arandas, donde asesinaron a balazos a 25 jóvenes y dejaron lesionadas a cinco personas más.

Fue el segundo ataque de este tipo en Irapuato, pues el 6 de junio de 2020 un grupo armado asesinó a 10 personas en el anexo ‘Empezando una nueva vida’.

Guanajuato logra el decomiso de más de 38 mil dosis de marihuana

En Guanajuato, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y Paz aseguraron un cargamento de marihuana que era transportado en un autobús Primera Plus de la empresa Flecha Amarilla.

Las autoridades informaron que la droga asegurada corresponde a más de 38 mil dosis de marihuana.

De acuerdo con el reporte oficial, el decomiso de la droga se realizó durante un operativo de inspección carretera sobre la autopista Morelia–Valtierrilla, en el municipio de Salamanca, Guanajuato.

Se informó que el hallazgo estuvo a cargo de elementos de la Policía Estatal de Caminos, adscritos a la Secretaría de Seguridad y Paz.

Durante la revisión del autobús del servicio público federal, efectuada en un punto estratégico de control, los policías de caminos localizaron varios paquetes con hierba seca con características propias de la marihuana, ocultos en el área de equipaje del camión.

En el lugar de los hechos fue detenido el conductor del autobús Primera Plus. Se informó que el chofer es originario del municipio de Celaya, aunque las autoridades no dieron a conocer su identidad.

El operador y el cargamento de marihuana quedaron a disposición de la Fiscalía General de la República para las investigaciones correspondientes.

Hasta el momento, la empresa Flecha Amarilla, propietaria del autobús donde era transportada la droga, no emitió ningún posicionamiento respecto a la detención de su operador.

Autoridades de Guanajuato logran el decomiso de un cargamento de marihuana que iba a bordo de un autobús de pasajeros. [Fotografía. Fiscalía de Guanajuato]

Por su parte, la Secretaría de Seguridad de Guanajuato informó que este tipo de operativos permiten detectar y contener el traslado de sustancias ilícitas por las carreteras del estado, con el objetivo de reducir riesgos para la población.

Las autoridades de seguridad refrendaron su compromiso de mantener vigilancia permanente en las carreteras de Guanajuato.

“Seguiremos fortaleciendo la vigilancia carretera, la inspección preventiva y la actuación con apego a la ley. La seguridad se construye con control, prevención y resultados”, indicó la dependencia del Gobierno del Estado.

En Guanajuato, desde hace varios meses no se reportaba un decomiso de droga a bordo de un autobús de pasajeros, ya fuera durante su tránsito o a su llegada a una terminal camionera.

En Querétaro, el pasado 10 de enero de 2026, la Guardia Nacional reportó el aseguramiento de un cargamento de narcóticos, alucinógenos y vapeadores en el Aeropuerto Internacional de Querétaro.

Se informó que, con el apoyo de un binomio canino, los elementos localizaron 537 dosis y cigarros con marihuana, 1,159 vapeadores, 104 dulces elaborados con marihuana y 49 frascos con nicotina.

El decomiso se realizó durante un operativo de supervisión rutinaria en instalaciones de paquetería, donde fueron detectados paquetes con características inusuales de una empresa de mensajería ubicada dentro de la terminal aérea.