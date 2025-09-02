Tragedia en anexo de Guanajuato: Matan a 3 en un centro de rehabilitación de Dolores Hidalgo

En Dolores Hidalgo, Guanajuato, la mañana de este martes se registró un ataque armado en un anexo, que dejó como saldo tres personas sin vida.

Los hechos se registraron en el centro de rehabilitación denominado Alfa Fortaleza A.C., ubicado a un costado del Panteón Municipal, sobre la salida de Dolores Hidalgo a Guanajuato capital.

De acuerdo con información proporcionada por el gobierno municipal, hombres armados ingresaron al anexo y dispararon directamente en contra de los hoy fallecidos para después darse a la fuga.

Los vecinos de la zona reportaron detonaciones de arma de fuego, y al arribo de los cuerpos de seguridad al centro de rehabilitación, encontraron a tres personas tiradas en el piso con múltiples heridas de bala. Al revisarlas, únicamente pudieron determinar que las víctimas ya no contaban con signos vitales.

Se sabe que vecinos y presuntos familiares de personas que se encontraban anexados acudieron al sitio ante la expectativa que causó el movimiento policial.

¿Qué sabemos del ataque a un centro de rehabilitación en Dolores Hidalgo?

Las autoridades municipales informaron que el responsable del Centro de Rehabilitación Alfa Fortaleza habría referido que las víctimas fatales no son originarias del municipio de Dolores Hidalgo, aunque no se precisaron más datos sobre su identificación.

Solo se dijo que los tres fallecidos en el ataque armado son hombres.

Al sitio arribaron elementos de la Policía Municipal, Fuerzas de Seguridad Pública del Estado, del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional, quienes resguardaron el lugar de los hechos mientras peritos de la Fiscalía General del Estado realizaban las indagatorias correspondientes y el traslado de los cuerpos al Servicio Médico Forense.

A través de un comunicado, el Gobierno Municipal de Dolores Hidalgo condenó los hechos y refrendó su compromiso por mantener la seguridad en esta ciudad que es Pueblo Mágico y Cuna de la Independencia Nacional.

Asimismo, las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía a confiar en las instituciones de seguridad y procuración de justicia.

Por el momento, no se ha reportado la detención de personas relacionadas con este crimen.

El ataque armado que dejó un triple homicidio, se registró a escasos días del inicio de las fiestas patrias y justo frente al predio que se prepara para recibir la feria de Dolores Hidalgo que inicia este viernes 5 de septiembre de 2025.

En un comunicado, el Gobierno Municipal detalló que sujetos armados ingresaron al lugar disparando contra los internos. (Dirección de Seguridad Pública de Dolores Hidalgo)

Otra tragedia en anexo de Guanajuato

Cabe recordar que el pasado 1 de junio de 2025, doce personas perdieron la vida y tres más resultaron lesionadas durante un incendio registrado en un centro de rehabilitación, ubicado en San José de Iturbide, Guanajuato.

Al interior del anexo había 30 personas.

El incendio se registró en los primeros minutos del domingo 1 de junio en el interior del centro de rehabilitación ‘Volver a vivir 24 horas A.C.’, ubicado en la colonia Loma de Buenavista, a un costado del libramiento Norte de San José de Iturbide, con dirección al municipio de Doctor Mora, Guanajuato.

En cuestión de minutos, el fuego se extendió al interior del anexo. Las intensas llamaradas se alcanzaron a percibir varios metros a la redonda.

Se sabe que los internos que se encontraban en el interior del anexo no podían salir luego del incendio, debido a que las puertas del inmueble se encontraban cerradas con llave.

Al no poder salir, los internos perdieron el conocimiento al inhalar el humo provocado por el fuego. Los vecinos de las colonias aledañas fueron los que reportaron los hechos y solicitaron el apoyo inmediato de los cuerpos de emergencia.

La Fiscalía de Guanajuato inició una investigación sobre estos hechos, pero hasta la fecha no ha dado a conocer resultados.