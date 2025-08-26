‘¿Lechicoleo?’ Esto sabemos de la leche irregular, nuevo negocio del narco en Guanajuato

El contrabando de leche en Guanajuato, no solo representa un riesgo para la salud, sino que también afecta a los productores en el estado. (Gobierno de Guanajuato)

El crimen organizado en Guanajuato ya no se conforma solo con el huachicoleo, por lo que ahora también surgió la venta ilegal de lecha en la entidad, conocida como ‘lechicoleo’.

Según cifras de la Secretaría de Seguridad y Paz del estado, del 26 de septiembre de 2024 al 31 de mayo de este año, se han decomisado hasta 160 mil 800 litros de leche.

La dependencia detalla que este producto no es leche en realidad, sino que es un líquido adulterado con agua u otras sustancias no aptas para el consumo humano, lo que representa un riesgo directo para la salud, especialmente para niñas, niños y personas con condiciones vulnerables.

Además del riesgo sanitario, esta práctica ilegal afecta a los productores y genera desconfianza en el consumidor.

Así han sido los decomisos de leche ilegal en Guanajuato

El delito de ‘lechicoleo’ impacta también en la economía rural y la competitividad del sector primario en Guanajuato.

En enero, la Secretaría de Seguridad y Paz ubicó un predio en La Calera, municipio de Irapuato, donde aseguraron un almacén ilegal de leche.

En el sitio, el conductor de una pipa y otro individuo fueron sorprendidos extrayendo parte de la leche para depositarla en tambos.

Los detenidos fueron identificados como Francisco ‘N’, de 30 años, y Ernesto ‘N’, de 49 años, quienes quedaron a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR).

¿Cómo extraen la leche de forma ilegal en Guanajuato?

Como parte del operativo, fueron asegurados siete tinacos con capacidad para mil 200 litros cada uno, 20 tambos de 200 litros, pipas y una máquina extractora, los cuales son utilizados para extraer el líquido irregular.

Tanto los objetos como el inmueble quedaron bajo resguardo para continuar con las investigaciones.

De acuerdo con la información recabada, los hombres detenidos eran contratados para recolectar leche en zonas rurales y trasladarla a las plantas para su envasado y etiquetado, cumpliendo con las especificaciones sanitarias y nutrimentales.

Sin embargo, desviaban parte del producto para su venta ilegal, sustituyéndolo con agua.

Se estima que se sustraían aproximadamente 20 mil litros diarios de leche apta para consumo, lo que representó pérdidas mensuales superiores a los 13 millones de pesos al sector agroalimentario, además de afectar la calidad e higiene del producto.

En abril, detuvieron también a tres personas, además de asegurar 66 mil litros de leche presuntamente sustraída de manera ilegal, así como vehículos, equipo especializado para trasvase y dinero en efectivo.

Los hechos ocurrieron en el kilómetro 32 de la carretera federal 45D, a la altura del trébol de los Apaseos.

Fue ahí donde un hombre se acercó al personal operativo con la intención de ofrecerles dinero a cambio de permitir la descarga irregular de un cargamento de leche.

Ante esta conducta, los policías estatales notificaron a su superioridad y se dirigieron al punto señalado, donde sorprendieron a tres personas realizando el trasvase del líquido desde un tractocamión hacia una camioneta.

*Con información de Quadratín