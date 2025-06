¿Qué beneficios tiene tomar leche caliente con cúrcuma en ayunas?

Aunque los ‘shots’ de jengibre con limón en ayunas son muy recomendados, no son para todas las personas y si estás en busca de una bebida rica en antioxidantes, pero tibia que puedas tomar por las mañanas, una alternativa es la leche con cúrcuma.

También conocida como ‘leche dorada’, esta es una combinación que se popularizó por los presuntos beneficios de la cúrcuma con leche en el organismo, los que, de acuerdo con las creencias, son mayores si se toma en ayunas.

Pero antes de que corras por todos los ingredientes para preparar la ‘leche dorada’, te explicamos qué tanta evidencia hay de que beber la leche entera con cúrcuma tiene efectos positivos en la salud.

¿Qué pasa si tomo ‘leche dorada’ en ayunas?

Tal como sucede con la idea de que comer una manzana en ayunas es más beneficioso; la creencia de que es mejor beber la leche con cúrcuma con el estómago vacío es un mito.

Gran parte de esta teoría se basa en que se cree que al comer un alimento en ayunas, el estómago absorberá una mayor cantidad de nutrientes; sin embargo, el sistema digestivo no trabaja de esa manera.

Tal como señala Healthline: “el intestino delgado está diseñado para absorber la mayor cantidad de nutrientes posible (...) lo que es fácil para tu sistema digestivo, independientemente de si comes en ayunas o no”.

No existen beneficios adicionales de tomar la leche con cúrcuma. (Foto: Especial El Financiero)

Además, la nutricionista Heidi Moawad agrega para Very Well Health que las investigaciones no han encontrado diferencias mensurables entre tomar cúrcuma por la mañana, por la tarde o por la noche.

E indica que “la diferencia clave a la hora de optimizar los posibles efectos de la cúrcuma sobre la salud (...) está relacionada con el momento de tomarla en relación con las comidas, no con la hora del día”, ya que esta especia se absorbe mejor con los alimentos.

¿La leche con cúrcuma tiene beneficios en la salud?

¡Ojo! Aunque no hay beneficios adicionales por beber la leche con cúrcuma en ayunas; esto no quiere decidir que la bebida no cuenta con ninguna bondad para la salud.

Al contrario, ya que hay investigaciones que han encontrado efectos positivos de la leche en la salud; así como ciertos beneficios de tomar cúrcuma, y existen algunos beneficios que los ingredientes comparten en común, te contamos cuáles son.

Es una fuente de antioxidantes

Una investigación publicada en la revista científica Animals explica que la leche y los productos lácteos cuentan con aminoácidos azufrados, proteínas de suero, vitaminas A, E y C, y betacarotenos, que se han relacionado con una actividad antioxidante en el cuerpo.

La cúrcuma es conocida por contener curcumina, un potente antioxidante que puede neutralizar los radicales libres, explica el portal especializado en salud Healthline.

La leche dorada se puede endulzar con ingredientes como miel o canela. (Foto: Shutterstock)

La acción de los antioxidantes contra los radicales libres es importante, debido a que estos últimos pueden causar daños en las células, lo que aumenta los factores de riesgo del cáncer, enfermedades cardiovasculares, diabetes y artritis reumatoide, de acuerdo con un artículo de la National Library of Medicine.

¿Qué efecto tiene la leche con cúrcuma en el corazón?

Una revisión de estudios sobre los efectos de la leche disponible en la revista científica Nutrition & Metabolism encontró que la ingesta de una taza de leche al día se asoció con un menor riesgo de enfermedad cardiovascular, accidente cerebrovascular e hipertensión, a causa de su alto contenido de potasio.

No obstante, debes tener en cuenta que el portal Eating Well añade que otros estudios han encontrado un efecto contrario, es decir, que la leche podría aumentar el riesgo de enfermedades del corazón por su alto contenido de grasas saturadas.

Estos son los beneficios de la leche con cúrcuma. (Foto: Especial El Financiero)

Healthline afirma que la cúrcuma puede ayudar a mejorar la función del endotelio, el revestimiento de los vasos sanguíneos, lo que es importante, ya que cuando este no funciona de manera adecuada, no puede regular la presión arterial ni la coagulación sanguínea.

¿La leche dorada puede reducir la glucosa?

La nutricionista Molly Downey explica para el portal Nutrisense que un estudio publicado en la American Journal of Clinical Nutrition encontró que las personas que tomaban productos lácteos con alto contenido de grasa tenían menos probabilidades de desarrollar diabetes tipo 2.

Sin embargo, también indica que otro estudio de la National Library of Medicine encontró un efecto contrario: “Existe evidencia contradictoria sobre los lácteos y la glucosa en sangre, la investigación aún está en curso”, comenta la experta.

Los estudios sobre la glucosa y la leche son contradictorios. (Foto: Archivo) (Shutterstock)

Una revisión de estudios disponible en la National Library fo Medicine llegó a la conclusión de que la cúrcuma resultó ser eficaz para disminuir los niveles de azúcar en sangre; sin embargo, se necesitan más estudios al respecto.

¿La leche dorada puede ser buena para el cerebro?

Una investigación publicada en la revista científica Nutrition & Metabolism descubrió que el consumo de leche se relacionó con un menor riesgo de padecer Alzheimer, lo que es positivo para la salud.

Al respecto, el portal Eting Well explica que “una de las razones por las que la leche podría contribuir a un envejecimiento saludable es su aporte nutricional”, ya que es rica en calcio, proteínas y vitamina B12.

La cúrcuma puede beneficiar la salud del cerebro. (Fotoarte: Andrea López Trejo | El Financiero)

Healthline agrega que estudios han encontrado que la curcumina puede aumentar los niveles del factor neurotrófico derivado del cerebro, el cual en niveles bajos se relaciona con trastornos cerebrales, como la enfermedad de Alzheimer.

¿Cómo se prepara la leche con cúrcuma? Receta de la ‘leche dorada’

Para la receta, seguiremos los pasos del canal de YouTube La cocina de Lila, quien indica que los ingredientes que se necesitan son los siguientes:

30 gramos de cúrcuma fresca

1 vaso de agua

1 cucharada pequeña de canela en polvo (opcional)

¼ cucharada pequeña de jengibre en polvo (opcional)

1 ½ taza de leche

Inicialmente, deberás lavar, pelar y rallar la cúrcuma. Una vez lista, colócala en una olla junto al agua, la canela y el jengibre, y llévala al fuego; mientras el agua se evapora, ve aplastando la cúrcuma, para obtener una pasta.

Posteriormente, en otra olla, agrega la leche y lleva a fuego medio. Poco a poco añade la pasta de cúrcuma con canela y jengibre. Cuando los ingredientes se hayan integrado, pasa la bebida por un colador y disfruta.

¿Es seguro tomar leche con cúrcuma?

Aunque hay algunos efectos positivos, debes ser cuidadoso con el consumo de esta bebida, pues aunque se han encontrado algunos beneficios, es necesaria más investigación.

Sobre la leche, un estudio publicado en la revista Nutrition & Metabolism indica que la ingesta de leche podría estar asociada con un mayor riesgo de cáncer de próstata, enfermedad de Parkinson, acné y anemia por deficiencia de hierro en la infancia.

Y agrega que aunque se encontró que “el consumo de leche es más beneficioso que perjudicial para la salud humana”, se debe ser precavido, en especial, por las alergias y la intolerancia a la lactosa.

La intolerancia a la lactosa puede ser un efecto secundario de la leche. (Foto: Arcivho) (Pexels)

El portal Eating Well también agrega que debido a su alto contenido de grasas saturadas, beber leche en grandes cantidades se ha asociado con un mayor riesgo de accidente cerebrovascular.

Sobre los riesgos de la cúrcuma, el portal WebMD agrega que al comerla en exceso, algunas personas pueden experimentar efectos secundarios leves como malestar estomacal, náuseas, mareos o diarrea.

También señala que las personas con problemas en la vesícula biliar deben evitar su consumo, ya que puede empeorarlos; e indica que la especia podría retardar la coagulación sanguínea. En grandes cantidades, puede causar daños en el hígado.