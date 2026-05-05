Se cancela la carnita asada en Nuevo León: Zona Metropolitana espera temperaturas superiores a los 30°

Este miércoles 6 de mayo, la Zona Metropolitana de Nuevo León vivirá un calor intenso. (Foto: Cuartoscuro)

(Carachure Bautista Jesús)

Este miércoles 6 de mayo, la Zona Metropolitana de Nuevo León vivirá un calor intenso. Las temperaturas máximas en Monterrey, San Pedro Garza García, Guadalupe y Apodaca superarán los 30°C. Apodaca será la ciudad más cálida, alcanzando los 38°C. El cielo permanecerá poco nuboso, con vientos ligeros.

¿Qué temperatura hará hoy en cada ciudad de Nuevo León?

Hoy, Monterrey tendrá una temperatura mínima de 18°C y una máxima de 35°C, con 27.2°C actual. San Pedro Garza García presentará un rango de 17.7°C a 34°C, registrando 26.1°C ahora. Ambas ciudades mantendrán un cielo poco nuboso y vientos suaves.

Guadalupe espera una temperatura mínima de 18.7°C y una máxima de 36°C, con 28.1°C actual. Apodaca se posiciona como la ciudad más cálida, con 19.3°C de mínima y 38°C de máxima, marcando 29.6°C ahora. Los municipios de estas zonas seguirán tendencias similares.

¿Habrá lluvias o vientos fuertes en Nuevo León hoy?

Las condiciones atmosféricas en la Zona Metropolitana de Nuevo León indican cielo poco nuboso, sin lluvias significativas para este miércoles. La humedad se mantendrá alrededor del 30 por ciento. Esto, junto con el calor, aumentará la sensación térmica en la región.

Los vientos serán ligeros, con velocidades de 7 km/h en Monterrey y Guadalupe, 8 km/h en San Pedro y 9 km/h en Apodaca. Esta condición, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), favorece el aumento gradual de las temperaturas en la región.

¿Cómo estará el clima en Nuevo León los próximos días?

El pronóstico para los próximos tres días es el siguiente:

Miércoles 6 de mayo: Máxima de 36°C, Mínima de 17°C, Poco nuboso, viento de 6 km/h.

Jueves 7 de mayo: Máxima de 38°C, Mínima de 20°C, Despejado, viento de 8 km/h.

Viernes 8 de mayo: Máxima de 31°C, Mínima de 17°C, Medio nublado, viento de 7 km/h.

El jueves, las temperaturas subirán aún más, llegando a 38°C con cielo despejado. Para el viernes, se espera un ligero descenso, con una máxima de 31°C y cielo medio nublado. Un frente estacionario y el ingreso de humedad del Pacífico influirán en estas variaciones.

¿Cómo protegerse del calor extremo en Nuevo León?

Para protegerse del calor, es crucial mantenerse hidratado, bebiendo agua constantemente. Se aconseja evitar el sol directo entre las 11:00 y 16:00 horas. Usar ropa ligera y de colores claros ayuda a reflejar el sol y a sentirse más fresco.

La protección solar es indispensable; usar bloqueador con factor 50 o más, sombreros y gafas de sol. Se sugiere buscar lugares con sombra o permanecer en espacios frescos durante las horas de mayor calor. Proteger a niños y adultos mayores del sol es fundamental.

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