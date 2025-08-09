Alcalde de Guanajuato explota contra motociclistas por no usar casco: ‘Que se rompan su ma...’

El presidente municipal de Santa Cruz de Juventino Rosas, Guanajuato, Fidel Armando Ruiz Ramírez, lanzó una advertencia a los motociclistas: “Ya estoy pensando seriamente en dejar que se rompan su madre si quieren usar casco o no”.

El alcalde se refirió a los conductores de motocicleta que se enojan cuando la autoridad aplica el Reglamento de Tránsito, y les exige el uso obligatorio del casco de seguridad.

¿Qué impulsó la frase del alcalde de Juventino Rosas?

Durante los últimos años, se incrementó el uso de motocicletas como medio de transporte en toda la zona urbana.

Se estima que por lo menos hay un vehículo de este tipo en cada hogar de la cabecera municipal.

En días pasados, el gobierno municipal dispuso aplicar el Reglamento de Tránsito y comenzó a realizar diferentes operativos para revisar que los conductores de motocicletas y sus acompañantes utilicen obligatoriamente el casco de seguridad.

Dichas acciones generaron molestias, ofensas y críticas hacia el Presidente Municipal e incluso hubo confrontaciones verbales entre ciudadanos y elementos de Tránsito Municipal.

Se supo que hubo un caso donde un conductor que fue multado intentó agredir físicamente a un agente de vialidad.

Por ello, el alcalde Fidel Armando Ruiz Ramírez, se dijo harto de que los motociclistas no quieran respetar lo que establece el Reglamento de Tránsito Municipal.

¿Se podrían suspender los operativos contra motociclistas?

El presidente municipal, quien es el único independiente en Guanajuato, anunció que está considerando dejar de ser estricto con los motociclistas para que “hagan lo que quieran”.

Es decir, abrió la posibilidad de dejar de aplicar el Reglamento de Tránsito y por consecuencia suspender los operativos contra los motociclistas.

“Les quitaron varias motocicletas, como unas 10 o 15 motos. La gente bien enojada, que ‘pinches tránsitos’, ‘pinches hambreados’. Ya estoy seriamente pensando en quitar (los operativos) y dejar que se rompan su madre si quieren usar casco o no.”, señaló.

Sin embargo, les advirtió a los motociclistas que en caso de que sufran un accidente, ya no habrá apoyo del gobierno municipal ni tampoco de la empresa funeraria de la que es propietario.

“Créanme que estoy haciendo un esfuerzo enorme, créanme que detrás del telón de todo esto hay tantas cosas que a veces agüitan a uno, que a veces desmotivan a uno”, declaró el alcalde a medios locales.

En sus declaraciones, Fidel Armando Ruiz, quien apenas lleva 10 meses gobernando Santa Cruz de Juventino Rosas, se dijo cansado de que la gente, por un lado, exige que se aplique y que se cumpla con la ley de manera estricta, pero cuando el gobierno lo hace, los ciudadanos se molestan y arremeten con críticas hacia las autoridades, utilizando para ello las redes sociales.