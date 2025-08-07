¿Cuáles son los beneficios de tomar té de manzanilla con leche?

El té de manzanilla con leche se puede acompañar con un poco de miel para darle un sabor aún más delicioso. (Foto: Shutterstock)

“Un té de manzanilla con leche y se te baja la ansiedad, pero tú y yo sabemos para qué sirve”, es una frase que han posteado muchas personas en redes sociales y si no sabes cuáles son los beneficios de esta bebida, aquí te contamos.

Mezclar la infusión de manzanilla con leche de vaca es poco común; sin embargo, hacerlo añadirá un toque de sabor muy especial a esta bebida y le brindará mucha más cremosidad.

Además, uno de los principales motivos por los cuales se suele combinar, es debido a que se cree que la leche con té de manzanilla ayuda a dormir mejor, a relajarse y que presuntamente puede promover una vida saludable, pero, ¿es real?

¿Para qué sirve tomar té de manzanilla con leche?

Aunque no existen investigaciones específicas sobre los efectos de la infusión de manzanilla con leche, los estudios que se han hecho por separado de cada ingrediente han encontrado algunos beneficios que comparten en común, te contamos cuáles son.

¿Qué contiene el té de manzanilla con leche? Los nutrientes de la infusión

El té de manzanilla con leche cuenta con un buen aporte de vitaminas y minerales, nutrientes que pueden actuar de manera positiva en la salud, siempre y cuando se siga una dieta saludable y balanceada.

La revista El Poder del Consumidor explica que la manzanilla contiene pequeñas cantidades de minerales, entre los cuales destacan el calcio, magnesio, potasio, fósforo, además cuenta con algunas vitaminas como la B1 y B2.

El té de manzanilla tiene todo tipo de propiedades para la salud, desde efectos relajantes antes de dormir al alivio de la inflamación. (Foto: IA Gemini).

Cleveland Clinic explica que la leche entera contiene 18 de los 22 nutrientes esenciales. Los más significativos son el calcio y las proteínas, pero también es rica en vitaminas y minerales.

Algunos de ellos son el fósforo, potasio, vitamina B12 y K2, así como Zinc. Además, algunas leches están fortificadas con vitamina D, que ayuda al cuerpo a absorber mejor el calcio, explica el portal.

¿El té de manzanilla con leche ayuda a dormir mejor?

¿Has escuchado que tomar un vaso de leche caliente en la noche ayuda a dormir mejor? Aunque se necesita mucha más investigación para corroborar este efecto, hay algunos estudios científicos que han demostrado que podría ser real.

Una investigación presentada por la Sleep Foundation encontró que las personas que bebieron leche tibia y miel durante tres días notaron mejoras en el sueño, lo que se puede explicar debido a que la leche contiene el aminoácido triptófano.

El cuerpo utiliza el triptófano para la producción de melatonina y serotonina, las cuales ayudan a regular el ciclo de sueño y vigilia, el estado de ánimo, y el sueño en general, de acuerdo con MedlinePlus.

Agregar leche al té de manzanilla puede ayudar a relajarse. (Foto: Shutterstock)

Sobre la manzanilla, un estudio publicado en la revista científica Elsevier encontró que las personas que bebieron la infusión lograron conciliar el sueño más rápido; Very Well Heatlh explica que este efecto posiblemente es provocado por la apigeina, la cual tiene una acción ‘sedante’.

Además, una investigación de la National Library of Medicine encontró que los compuestos activos de la manzanilla, incluida la apigenina pueden interactuar con los neurotransmisores del cerebro, provocando un efecto antiansiolítico, pero se requiere más investigación.

¿Para qué es bueno el té de manzanilla con leche? Puede promover huesos sanos

Una revisión de estudios de la National Library of Medicine explica que la manzanilla contiene apigenina, quercetina, patuletina, luteolina y glucósidos, compuestos que tienen propiedades antiinflamatorias que desempañan un papel importante contra la progresión de la artritis.

Otra investigación presentada por Medical News Today encontró que los extractos de manzanilla ayudaron a prevenir la osteoporosis (la pérdida progresiva de densidad ósea) en roedores, pero se necesita más investigación.

A la manzanilla se le atribuyen muchas propiedades bondadosas para el cuerpo, y en el cabello no es la excepción. (Foto: Pexels)

Los beneficios de la leche en los huesos provienen del calcio que contiene esta bebida, de acuerdo con la dietista registrada Julia Zumpano quien brindó una entrevista a Cleveland Clinic.

“El calcio es necesario para tener huesos y dientes fuertes, y ayuda al cuerpo a mantener el movimiento muscular, la coagulación sanguínea y la señalización nerviosa. Unos huesos fuertes pueden ayudar a prevenir la osteoporosis y reducir el riesgo de fracturas”, señala la experta.

¿Qué le hace el té de manzanilla con leche al estómago?

Un estudio publicado en la revista científica Nutrients encontró que posiblemente beber leche ayuda a mejorar la diversidad microbiana, es decir, las bacterias beneficiosas que apoyan en la descomposición de los alimentos.

Tomar leche por las noches puede tener efectos beneficiosos para dormir. (Foto: Shutterstock)

“La leche y los productos lácteos pueden ayudar a promover el crecimiento de bacterias beneficiosas en el intestino”, explica Li Jiao, investigador del estudio, en entrevista con Medical News Today.

Aunque la manzanilla es un remedio casero para el dolor estomacal, Healthline explica que la mayor parte de la evidencia es anecdótica, por lo que se requieren estudios en humanos que puedan comprobar que realmente ayuda.

¿Cuáles son los efectos secundarios de tomar té de manzanilla con leche?

Beber el té de manzanilla con leche de manera ocasional puede ser una buena opción para cambiar el sabor de la infusión, pero no es recomendable beberlo en grandes cantidades por periodos prolongados.

La manzanilla en exceso provoca náuseas y vómitos, puede provocar un efecto anticoagulante en el organismo e interactúa con medicamentos sedantes, anticonvulsivos, antidepresivos y con las aspirinas, de acuerdo con WebMD.

La leche entera cuenta con una gran cantidad de efectos secundarios, pues aunque es cierto que es rica en vitaminas, minerales, calcio y proteínas, también tiene un alto contenido de calorías y azúcar natural, explica Cleveland Clinic.

El té de manzanilla en exceso puede ocasionar náuseas. (Foto: Pexels)

El portal indica que la grasa de la leche entera contiene hormonas estrogénicas, las cuales se asocian con un mayor riesgo de cáncer de próstata y endometrio; además su alto contenido de grasas saturadas aumenta las posibilidades de padecer enfermedades del corazón.

La dietista Julia Zumpano explica que este efecto se debe a que “las grasas saturadas pueden aumentar el nivel de ‘colesterol malo’”. En todo caso, tomar el té de manzanilla solo, puede ser la mejor alternativa.