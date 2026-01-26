¿'El Marro’ lídera al Cártel Santa Rosa de Lima desde la cárcel? Así operaría su red criminal en Guanajuato

'El Marro' fue detenido en 2020 y sentenciado a 60 años de cárcel en 2022.

Detrás de la masacre en Salamanca, Guanajuato, que dejó 11 personas muertas y 12 heridas estaría el Cártel Santa Rosa de Lima, organización criminal que presuntamente sería liderada desde la cárcel por José Antonio Yépez Ortiz, ‘El Marro’.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, encabezada por Omar García Harfuch, explicó que las primeras líneas de investigación apuntan a que el ataque armado del domingo 25 de enero en un campo de futbol sería parte de la rivalidad en la zona contra el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Los reportes indican que al menos cinco de las víctimas pertenecen a una empresa de seguridad privada ligada con el CJNG, y que antes de la agresión circularon dos cartulinas atribuidas al Cártel Santa Rosa de Lima que refieren a la disputa entre ambos cárteles en Salamanca.

La célula criminal del Cártel Santa Rosa de Lima señalada por el ataque son ‘Los Marros’, que operan bajo el mando de Mario Eleazar Lara Belman, alias el ‘El Negro’, ‘Camorro’ o ‘Gallo’, y que tienen a Moisés Soto Bermúdez como uno de sus principales operadores, y quien presuntamente estuvo en el ataque armado del domingo.

Sin embargo, desde Estados Unidos se acusa que el Cártel Santa Rosa de Lima es comandado desde la cárcel por ‘El Marro’, detenido desde 2020 y sentenciado a 60 años de prisión en 2022.

¿Cómo es que ‘El Marro’ dirige al Cártel Santa Rosa de Lima?

De acuerdo con el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, el Cártel Santa Rosa de Lima es una organización criminal que recibe la mayoría de sus ingresos del huachicol, es decir, del contrabando de combustibles e hidrocarburos a través de una red encabezada por ‘El Marro’.

A través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés), el Tesoro Estadounidense reconoció en diciembre pasado la disputa entre el Cártel Santa Rosa de Lima y el CJNG por el control de combustibles en Guanajuato.

De acuerdo con Estados Unidos, ‘El Marro’ es el líder del Cartel Santa Rosa de Lima, y desde prisión envía instrucciones y órdenes a sus colaboradores a través de sus abogados y familiares.

La presencia del ‘Marro’ es tan importante en el Cártel Santa Rosa de Lima que incluso habría colaborado para establecer una alianza con el Cártel del Golfo desde prisión para hacerle frente al CJNG.

La OFAC identificó al ‘Marro’ como uno de los principales generadores de violencia en Guanajuato antes de su detención en 2020, además de que encabezaba huachicoleo “a niveles industriales” y que, con el brazo armado de la organización criminal, sería responsable de la escalada de violencia y homicidios en Guanajuato.

El Cártel Santa Rosa de Lima también fue sancionado por tráfico de drogas sintéticas, como la heroína, a Estados Unidos, y acusado de alianzas estratégicas con el Cártel de Sinaloa.