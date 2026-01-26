Masacre en Salamanca: Víctimas eran escoltas del CJNG y fueron atacados por el Cártel Santa Rosa de Lima

En Salamanca hay una pugna entre los cárteles Santa Rosa de Lima y Jalisco Nueva Generación. (Foto: Quadratin)

Un ataque armado en un campo de futbol en Loma de Flores, Salamanca, Guanajuato, la tarde del domingo 25 de enero, dejó 11 personas muertas y 10 lesionadas, en lo que, según las autoridades, habría sido un choque entre cárteles.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó que, de acuerdo con las primeras líneas de investigación, de entrada, se ha encontrado que cinco de los fallecidos fueron identificados como integrantes de una empresa de seguridad privada, ligada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Las autoridades explicaron que las primeras investigaciones arrojan que el ataque fue protagonizado por un grupo perteneciente al Cártel Santa Rosa de Lima y que, antes de la agresión armada, fueron aseguradas dos cartulinas atribuidas a dicho grupo delictivo, en las que se refiere una disputa con el CJNG.

“Las líneas de investigación señalan la participación de Moisés Soto Bermúdez, quien encabezó el grupo de choque de ‘Los Marros’, esta célula delictiva opera bajo el mando de Mario Eleazar Lara Belman ‘Negro’ y/o ‘Camorro’ y/o ‘Gallo’, identificado como jefe de célula, quien se dedica a la distribución de droga, homicidios y extorsión en Irapuato, Guanajuato; y es uno de los objetivos buscados por las autoridades", señala una tarjeta informativa de la SSPC.

¿Quién es Mario Elezar Lara Belman, ‘El Gallo’?

Mario Eleazar Lara Belman, y sus tres apodos referidos anteriormente, es un generador de violencia en la zona de los municipios de Irapuato, Salamanca y Celaya.

Este sujeto tiene una orden de aprehensión vigente por sus presuntas participaciones en los delitos de homicidio calificado, secuestro, extorsión, homicidio, venta de droga y desaparición forzada de personas.

Reacción de las autoridades municipales de Salamanca

Mediante un comunicado de prensa, el Ayuntamiento morenista de Salamanca, condenó los hechos violentos que en días recientes han sido reportados en el Corredor Industrial de Guanajuato.

Asimismo, el alcalde César Prieto, pidió ayuda del gobierno federal, pues asegura que el municipio pasa por un momento delicado en materia de seguridad.

“Salamanca es una ciudad que le ha dado mucho al país con su refinería, somos palanca de desarrollo (...) Hay grupos criminales que tratan de someter a la autoridad, cosa que no van a lograr”, aseguró.