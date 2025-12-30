Masacre en Salamanca: Bebé de 5 meses y su papá mueren en balacera

En Guanajuato han ocurrido unas seis masacres en diciembre, con un saldo de 26 víctimas.

Un bebé de 5 meses murió junto con su padre en un ataque armado contra una camioneta en Salamanca, Guanajuato, en el que viajaba una familia. La madre del niño resultó lesionada.

De acuerdo al reporte de las autoridades, el hecho se registró en la madrugada del lunes en el camino que comunica a la comunidad de La Compañía con Los Locos, en la zona norte del municipio de Salamanca.

Se supo que los tres integrantes de la familia se dirigían a su domicilio a bordo de una camioneta por dicho camino de terracería; el papá iba conduciendo mientras que la madre llevaba en sus brazos al bebé de cinco meses.

De pronto, se les emparejó otro vehículo que era tripulado por hombres armados, quienes les cerraron el paso y de inmediato comenzaron a agredir a la familia a balazos. Tras la emboscada, los atacantes huyeron con rumbo desconocido.

Vecinos del lugar reportaron lo sucedido a las autoridades y hasta el sitio llegaron elementos de Seguridad Pública de Salamanca y de la Guardia Nacional, quienes localizaron una camioneta que presentaba múltiples impactos de bala.

Las autoridades informaron que afuera de la camioneta se encontraba un hombre con heridas de arma de fuego, y dentro del vehículo una mujer con un bebé en brazos también con lesiones.

Los paramédicos de la Cruz Roja llegaron para auxiliar a las víctimas, sin embargo, informaron que el hombre y el bebé de 5 meses de edad ya habían perdido la vida, mientras que la mujer fue trasladada a recibir atención a un centro hospitalario, pues presentaba diversas heridas en los brazos.

El lugar de los hechos fue acordonado por elementos policiales para permitir el levantamiento del cuerpo del bebé y de su padre.

La Fiscalía General de Guanajuato informó que ya investiga esta tragedia, aunque por el momento no ha dado a conocer la identidad de las víctimas.

Las autoridades tampoco han informado sobre la captura de los agresores.

Masacre en Irapuato dejó 5 víctimas; muere vocalista de Banda ‘Gota de Oro’

Autoridades confirmaron que subió a cinco el número de víctimas fatales de la masacre en el municipio de Irapuato ocurrida el domingo 28 de diciembre.

Se supo que el ataque fue contra integrantes de una familia dedicada a la venta de tacos, aunque en la agresión también falleció el cantante de la agrupación ‘Banda Gota de Oro’.

La tarde del domingo 28 de diciembre de 2025, hombres armados atacaron a balazos a un grupo de personas que se encontraban reunidas en la calle, dejando como saldo cuatro personas sin vida y cuatro lesionadas.

El homicidio múltiple ocurrió en la calle A. L. Rodríguez, esquina con Adolfo López Mateos, en la colonia Los Presidentes de Irapuato.

De acuerdo al reporte de las autoridades, sujetos armados llegaron al lugar y comenzaron a disparar en repetidas ocasiones contra un grupo de personas que se encontraban reunidas.

Los agresores atacaron a balazos a ocho personas y tras el ataque, los responsables escaparon del lugar con rumbo desconocido.

Los vecinos de la zona reportaron de inmediato lo ocurrido al sistema de emergencias 911, y en cuestión de minutos arribaron elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, así como una ambulancia de Protección Civil.

Los paramédicos brindaron los primeros auxilios a las víctimas, y confirmaron que cuatro personas del sexo masculino ya no presentaban signos vitales.

Otros dos hombres fueron trasladados a hospitales para recibir atención médica.

Se supo que otros dos hombres que resultaron heridos fueron llevados por medios particulares a diferentes centros hospitalarios.

Este martes, se confirmó que uno de los heridos falleció en el Hospital, por lo que la cifra de víctimas fatales subió a 5.

Se sabe que entre las víctimas de esta masacre se encuentra Jovanny ‘N’, identificado como el cantante de la agrupación ‘Banda Gota de Oro’, quien también era profesor de educación física en la secundaria general número 5 de Irapuato.

A la hora del ataque armado, el músico se encontraba conviviendo con las otras víctimas que se dedican a la venta de tacos.

La lista de masacres en Guanajuato en 2025

Diciembre comenzó y está terminando trágico en Guanajuato.

El 3 de diciembre de 2025, cuatro hombres fueron asesinados a balazos dentro de una vivienda en la comunidad San Luis del Jánamo, en el municipio de Irapuato, donde además los atacantes incendiaron el inmueble.

Los atacantes sorprendieron a las víctimas mientras dormían.

El 5 de diciembre de 2025, en el municipio de Pénjamo, las autoridades localizaron los cuerpos sin vida de cuatro jóvenes ejecutados a balazos y torturados. Los cuerpos fueron hallados debajo del puente vehicular ‘La Lomita’ en la salida de Pénjamo hacia Abasolo.

El 6 de diciembre de 2025, en el municipio de Valle de Santiago, hombres armados perpetraron un ataque a balazos en contra de un grupo de personas que se divertían en una fiesta familiar.

El ataque armado dejó como saldo cinco personas sin vida y seis lesionados, de acuerdo al reporte de la Fiscalía General de Guanajuato. El suceso ocurrió mientras las víctimas disfrutaban de un convivio en plena calle.

El 10 de diciembre de 2025, en el municipio de Salamanca, hombres armados irrumpieron en una vivienda en construcción y asesinaron a balazos a cinco personas. La masacre ocurrió en la comunidad Santiaguillo de Flores.

En el municipio de Irapuato, cuatro hombres fueron asesinados a balazos en un ataque armado registrado en la colonia Morelos, el 12 de diciembre pasado.

El 28 de diciembre de 2025, también en el municipio de Irapuato, cuatro hombres fueron asesinados a balazos en la colonia Los Presidentes. Las víctimas fueron ejecutadas mientras se encontraban reunidas en plena vía pública junto con otras cuatro personas que resultaron lesionadas.

En lo que va de diciembre, suman seis masacres en Guanajuato, las cuales han dejado un saldo de al menos 26 personas sin vida.

La organización Causa en Común reporta que de acuerdo a sus propios registros, ya suman más de 40 masacres ocurridas este año en Guanajuato, pese a que el gobierno presume una baja de homicidios dolosos.

Hasta el momento, la peor tragedia ocurrió el 24 de junio de 2025, justamente en Irapuato, donde un comando armado irrumpió durante una fiesta patronal en honor a San Juan Bautista, y atacó a balazos a un grupo de personas que disfrutaban de la festividad.

Este ataque dejó un saldo oficial de 11 personas fallecidas y 20 lesionadas.

Se trata de la mayor masacre en lo que va de este año en el municipio de Irapuato.