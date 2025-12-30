Muere Gio Vera, cantante de corridos y vocalista de la banda Gota de oro, en balacera: ‘Cantas en el cielo’

Gio Vera era el vocalista de la Banda gota de oro, quien murió en una balacera en Irapuato. (Foto: bandagotadeoro/IAGemini)

Gio Vera, de la banda Gota de Oro, fue un músico asesinado a balazos durante un ataque armado que ocurrió en Irapuato.

El cantante de corridos se encontraba en un domicilio particular en la zona de Irapuato, cuando diferentes sujetos armados ingresaron al lugar y detonaron sus armas de fuego en contra de los presentes.

La muerte del cantante mexicano fue confirmada mediante un comunicado compartido en las redes sociales oficiales de la banda, donde dedicaron un mensaje tras su fallecimiento:

“Hoy el cielo se viste de fiesta porque tú cantas allá arriba, tu voz y tu alegría vivirán siempre en nosotros, gracias por todo lo que dejaste en la tierra, descansa en paz, grande de corazón y como siempre lo dijiste ‘que suene la gotera’”.

Además, compartieron un homenaje con fotos y videos donde aparece interpretando diferentes canciones junto al resto de los integrantes de la banda.

“Hoy no es un adiós, es un hasta siempre, gracias por cada risa, consejo y momento compartido, tu amistad dejó huellas profundas en nuestras vidas y corazones, te vas, pero tu recuerdo y tu esencia se quedan con nosotros para siempre”.

Gio Vera era un músico mexicano que se dedicaba a ser vocalista de la banda Gota de Oro, cuyos integrantes lo “encontraron” cuando era líder de un grupo musical en León.

La banda Gota de oro es una agrupación local de Guanajuato que presta sus servicios de entretenimiento para diferentes eventos sociales.

Ellos principalmente se dedican a la interpretación de diferentes covers, como el de la canción ‘El rey de mil coronas’, del artista Lalo Mora.

La agrupación se presentaba en diferentes bares, restaurantes y escenarios en Guanajauto, en ocasiones viajaban a Querétaro.

En sus redes sociales publicaron un video donde interpretan un popurrí de diferentes corridos, entre ellos uno que hace mención al influencer Markitos Toys.

Aparte de ser músico, él también era profesor de educación física en la secundaria general número 5 de Irapuato.

Mueren 5 personas en balacera en Irapuato

El domingo 28 de diciembre, fue atacada una familia de tres integrantes a bordo de una camioneta mientras viajaban en una zona de Irapuato.

Antes de llegar a su domicilio, fue abordado por otro automóvil que le cerró el paso y detonó armas de fuego en su contra para después huir del lugar.

Autoridades locales y estatales arribaron al lugar para acordonar el sitio para comenzar con la investigación, posteriormente confirmaron la muerte de un hombre y de un bebé de 5 meses de nacido.

La información oficial se actualizó y se confirmó que en la zona también murieron más personas que se encontraban reunidas en el lugar.

Las víctimas fueron dos hombres más, entre ellos el vocalista de la banda Gota de Oro (cantante de corridos), quien convivía con uno de los presuntos principales blancos del tiroteo.

En total fueron 8 las personas heridas y hasta el momento se reportan 5 víctimas fatales.

Con información de Luciano Vázquez