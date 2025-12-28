Muere Brigitte Bardot, actriz francesa que dejó su carrera para pelear por derechos animales, a los 91 años

ARCHIVO - La actriz francesa Brigitte Bardot posa con un enorme sombrero que trajo de México, a su llegada al aeropuerto de Orly, el 27 de mayo de 1965.

La actriz y cantante Brigitte Bardot, icono del cine francés y símbolo erótico de los años 1950 y 1960, falleció a los 91 años, informó la fundación que lleva su nombre en las redes sociales este domingo 28 de diciembre.

La protagonista de ‘Y Dios creó a la mujer’ (1956), ‘La verdad’ (1960) y ‘El desprecio’ (1963) era una de las últimas grandes leyendas del cine francés todavía en vida, tras el fallecimiento de Alain Delon en 2024 a los 88 años.

¿Dónde murió Brigitte Bardot, diva del cine francés?

La agencia pública francesa AFP detalló que la muerte de Briditte Bardot sucedió en su residencia en La Madrague, en Saint-Tropez (Costa Azul francesa), por causas que no fueron reveladas de momento.

Junto a su corta pero vertiginosa carrera en la gran pantalla, Brigitte Bardot, conocida por las siglas BB, tuvo también una exitosa y más larga carrera en la música.

Quedó para los anales la canción J’ai t’aime... moi, non plus, grabada originalmente en 1967 con su antiguo amante y ‘enfant terrible’ de ‘la chanson française’ Serge Gainsbourg. En ese tema, todavía ruborizan a muchos los más que sensuales gemidos de Bardot.

Brigitte Bardot con un perro mientras apoyaba la operación de la sociedad protectora de animales francesa, en 1982. (Duclos/AP)

¿Cómo Brigitte Bardot defendió los derechos de los animales?

Tras el cine, la célebre actriz inició una segunda vida en su activismo en favor de la protección de los animales. Sus fotos en Canadá denunciando la caza de focas en los años 1970 son todavía célebres.

Sin embargo, Bardot también se destacó públicamente por su apoyo a postulados reaccionarios y xenófobos y se mostró cercana a Jean-Marie Le Pen y a su hija, la hoy líder de la ultraderecha Marine Le Pen.

También creó la polémica entre el movimiento feminista por su visión de las relaciones entre el hombre y la mujer. ‘BB’ estimó entonces que ciertas de las acusaciones contra hombres eran “hipócritas”.

La intérprete llevaba un tiempo recluida en sus dos propiedades del balneario de Saint-Tropez, con serias dificultades para andar y lejos de la vida pública.

Políticos y figuras de Francia lamentan la muerte de Brigitte Bardot

Las reacciones políticas no se hicieron esperar. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, consideró que Bardot encarnaba “una vida de libertad” que aportó “un brillo universal a Francia”.

“Sus películas, su voz, su gloria deslumbrante, sus iniciales, sus penas, su generosa pasión por los animales, su rostro convertido en Marianne; Brigitte Bardot encarnaba una vida de libertad. Existencia francesa, brillo universal. Ella nos conmovía. Lloramos a una leyenda del siglo”, dijo Macron en ‘X’.

Marine Le Pen, líder de la ultraderecha francesa con la Bardot se mostraba próxima ideológicamente, mostró su “pesar inmenso” por el fallecimiento de la actriz y consideró que fue una personalidad “extraordinariamente francesa”.

Brigitte Bardot, el ‘sex symbol’

En declaraciones a EFE realizadas en 2024, Antoine de Baecque, historiador del cine que publicó a inicios de este año Bardot (ediciones Pérégrines), resaltó que, décadas antes de esas controvertidas declaraciones, la intérprete se había erigido como un símbolo de la emancipación femenina.

“Marguerite Duras y Simone de Beauvoir escribieron sobre ella. Beauvoir, en un artículo en la revista estadounidense Esquire de 1958, elogiaba a Bardot por considerar que representa una libertad sexual que desafía al patriarcado”, expuso el cinéfilo.

Bardott en una protesta por la duración del transporte de animales para su sacrificio. (Lionel Cironneau/AP)

La irrupción de ‘BB’ en los años 50 y 60 del siglo pasado supuso una especie de revolución en aquella Francia conservadora que empezaba a despuntar tras la Segunda Guerra Mundial.

No solo por sus papeles en la gran pantalla, en los que destilaba una irrefenable sexualidad con un deslumbrante pelo rubio (teñido), sino por aparecer como una figura que podría hoy considerarse ‘antisistema’.

Reconoció públicamente haber abortado en dos ocasiones -la primera a los 17 años- por embarazos no deseados con el director Roger Vadim (con el que se casó); asumió que nunca quiso ser madre (lo fue a disgusto de Nicolas-Jacques Charrier) y se convirtió en heroína de la intelectualidad de la época.