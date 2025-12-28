¿Quién fue Brigitte Bardot, la belleza ‘diabólica’ que inspiró ‘Je t’aime... moi non plus’?

Brigitte Bardot murió a los 91 años. La famosa voz de la canción ‘Je t’aime, moi non plus’ fue una de las grandes figuras del cine; más tarde dejó su carrera para convertirse en activista por los derechos de los animales y fue una polémica partidaria de la extrema derecha.

La actriz, considerada por muchos la mujer más sensual del siglo XX, murió el domingo en su casa en el sur de Francia, confirmó Bruno Jacquelin, de la Fundación Brigitte Bardot para la protección de los animales, a AP.

Bruno no proporcionó una causa de muerte, e indicó que aún no se han hecho arreglos para los servicios funerarios ni conmemorativos. Había sido hospitalizada el mes pasado.

“Estamos de luto por una leyenda”, escribió el presidente de Francia Emmanuel Macron en la red social X.

La actriz francesa Brigitte Bardot posa con un enorme sombrero que trajo de México, a su llegada al aeropuerto de Orly, el 27 de mayo de 1965, en París, Francia. (AP Foto/Archivo) (AP)

La historia de Brigitte Bardot, sex symbol de los 60

Brigitte Anne-Marie Bardot nació el 28 de septiembre de 1934, hija de un acaudalado industrial. Niña tímida y reservada, estudió ballet clásico y fue descubierta por un amigo de la familia, quien la puso en la portada de la revista Elle a los 14 años.

En una ocasión, Bardot dijo que su infancia había sido “difícil”, y narró que su padre imponía una disciplina muy estricta y a veces la castigaba con un látigo para caballos.

Brigitte Bardot se casó en cuatro ocasiones: primero con Roger Vadim, productor y director que impulsó su carrera; después con el actor Jacques Charrier, padre de su hijo; más tarde con el millonario alemán Gunter Sachs; y finalmente, en 1992, con Bernard d’Ormale, exasesor de Jean-Marie Le Pen, vínculo que marcó su etapa más polémica en el ámbito político.

La actriz francesa Brigitte Bardot, a la izquierda, asiste a una conferencia de prensa el 18 de enero de 1965, en Ciudad de México. Junto a ella está el productor Louis Malle y a la derecha, la actriz francesa Jeanne Moreau. (AP Foto/Archivo) (AP)

¿Cómo se hizo famosa Brigitte Bardot?

El productor de cine francés Vadim, con quien se casó en 1952, vio EL potencial de Brigitte y escribió Y Dios creó a la mujer, la cual se promovió con el eslogan “Dios creó a la mujer... pero el diablo inventó a BB”.

Dicha cinta la retrataba como una recién casada aburrida que se acuesta con su cuñado, tuvo una influencia decisiva en los directores Jean-Luc Godard y François Truffaut, ambos de la Nueva Ola, y llegó a encarnar el hedonismo y la libertad sexual de la década de 1960.

La cinta fue un éxito de taquilla y convirtió a Bardot en una superestrella, aunque su romance con su coprotagonista Jean-Louis Trintignant conmocionó aún más a la nación.

Ella nunca se adaptó a la fama. Culpó a la constante atención de la prensa por su intento de suicidio a los 10 meses del nacimiento de su único hijo, Nicolas. Los fotógrafos habían irrumpido en su casa apenas dos semanas antes de que diera a luz para tomar una foto de ella embarazada.

El padre de Nicolas era Jacques Charrier, un guapo actor francés con quien se casó en 1959, pero que nunca se sintió cómodo en su papel de señor Bardot.

Pronto, la actriz entregó a su hijo a su padre, y más tarde dijo que había estado crónicamente deprimida y no estaba preparada para las responsabilidades de ser madre. En su autobiografía de 1996, Initiales B.B., comparó su embarazo a “un tumor creciendo dentro de mí” y describió a Charrier como “temperamental y abusivo”.

Brigitte Bardot fue un icono del cine francés. EFE/Oliver Weiken

La huella de Bardot inspiró también a la intelectualidad francesa. Simone de Beauvoir, una de las pioneras del movimiento feminista, dijo de la actriz que caminaba “lascivamente y un santo vendería su alma al diablo por verla bailar”, en su libro ‘Brigitte Bardot y el síndrome Lolita’ (1959).

Tal fue su atractivo generalizado que en 1969 se eligieron sus facciones para ser la modelo de ‘Marianne’, el emblema nacional de Francia y el sello oficial galo. El rostro de Bardot apareció en estatuas, sellos postales e incluso en monedas.

La canción ‘Je t’aime... moi non plus’

En 1967, Bardot le pidió a Serge Gainsbourg, con quien mantuvo un corto pero apasionado romance, “la canción de amor más bella que pudiese imaginar”.

En una sola noche, Gainsbourg escribió ‘Je t’aime... moi non plus’ (‘Te quiero... yo tampoco’) que grabaron en dúo.

Bardot estaba casada entonces con el alemán Gunter Sachs y, tras una primera difusión en la radio que lo enfureció, la canción se quedó en el cajón hasta que fue publicada en 1986. Los gemidos con los que la actriz interpreta la canción fueron tachados de “obscenos” por el Vaticano.

Por ello, la versión más conocida sería la que Gainsbourg hizo con Jane Birkin en 1968. El músico, no obstante, prosiguió con su colaboración con Bardot con el álbum titulado con su apodo ‘BB’, del que salieron temas emblemáticos como ‘Bonnie & Clyde’ o ‘Comic Strip’.

Las películas de Brigitte Bardot

En el apogeo de una carrera cinematográfica que abarcó unas 28 películas y tres matrimonios, Bardot llegó a simbolizar una nación que se desprendía de la respetabilidad burguesa. Su cabello rubio despeinado, su figura voluptuosa y su irreverencia sensual la convirtieron en una de las estrellas más conocidas de Francia.

La actriz francesa Brigitte Bardot sonríe en un estudio de televisión en París, Francia, en octubre de 1974, durante la grabación del programa "Para usted, señora". (Foto AP/Archivo) (AP)

Entre sus películas están:

Una parisina (1957)

(1957) En caso de desgracia (1958)

(1958) La verdad (1960)

(1960) Vida privada (1962)

(1962) Un idiota adorable (1964)

(1964) Shalako (1968)

(1968) Mujeres (1969)

(1969) El oso y la muñeca (1970)

(1970) Boulevard del ron (1971)

(1971) Don Juan (1973).

Con la excepción de la aclamada “El desprecio” de 1963, dirigida por Godard, las películas de Bardot rara vez tenían tramas complicadas. A menudo eran vehículos para mostrar sus curvas y piernas con vestidos ligeros o desnuda al sol.

“Nunca fue una gran pasión para mí”, dijo sobre el cine. “Y a veces puede ser mortal. Marilyn Monroe pereció por eso”.

En 1973, Bardot se retiró a su villa en la Riviera, en St. Tropez, a los 39 años después de actuar en “El hombre que amaba a las mujeres”.

La faceta de Brigitte Bardot como activista por los derechos de los animales

Una década después resurgió con una nueva personalidad: defensora de los derechos de los animales. Tenía arrugas en el rostro y su voz era ronca tras años de fumar en exceso. Abandonó su vida de jet-set y vendió recuerdos de películas y joyas para crear una fundación dedicada exclusivamente a la prevención de la crueldad hacia los animales.

Su activismo no conocía fronteras:

Instó a Corea del Sur a prohibir la venta de carne de perro.

Le escribió al presidente estadounidense Bill Clinton , preguntándole por qué la Armada de ese país recapturó dos delfines que había liberado.

, preguntándole por qué la Armada de ese país recapturó dos delfines que había liberado. Criticó tradiciones deportivas centenarias francesas e italianas, incluido el palio, una carrera de caballos con reglas muy permisivas.

Hizo campaña en nombre de lobos, conejos, gatitos y tórtolas.

Viajó al Ártico para denunciar la matanza de crías de foca .

. Condenó el uso de animales en experimentos de laboratorio.

Se opuso a los rituales musulmanes de sacrificio.

Sin embargo, más tarde cayó en desgracia ante la opinión pública cuando sus críticas por la falta de protección hacia los animales tomaron un tono decididamente extremista. Con frecuencia denunciaba la afluencia de inmigrantes a Francia, especialmente musulmanes.

Fue declarada culpable cinco veces en tribunales franceses de incitar al odio racial, en incidentes inspirados por su oposición a la práctica musulmana de sacrificar ovejas durante festividades religiosas anuales como el Eid al-Adha.

En una ocasión, Bardot indicó que se identificaba con los animales que intentaba salvar: “Puedo entender a los animales cazados por la forma en que yo fui tratada. Lo que me pasó fue inhumano. Estaba rodeada constantemente por la prensa mundial”.

La actriz francesa Brigitte Bardot con un perro mientras apoyaba la operación de la sociedad protectora de animales francesa, el 10 de febrero de 1982, en Gennevilliers, París. (AP Foto/Duclos, Archivo) (Duclos/AP)

Las polémicas de Brigitte Bardot: El apoyo a Le Pen y las críticas al #MeToo

El matrimonio de Bardot en 1992 con su cuarto esposo, Bernard d’Ormale —exasesor de Jean-Marie Le Pen, exlíder del Frente Nacional—, contribuyó al cambio en su posición política. Describió a Le Pen, un nacionalista declarado con varias declaraciones de culpabilidad por racismo, como un “hombre encantador e inteligente”.

En 2012, escribió una carta en apoyo de la candidatura presidencial de Marine Le Pen, quien ahora lidera el partido de su padre, que ha sido renombrado Agrupación Nacional. Le Pen rindió homenaje el domingo a una “mujer excepcional” que era “increíblemente francesa”.

En 2018, en el apogeo del movimiento #MeToo, Bardot dijo en una entrevista que la mayoría de las actrices que protestaban contra el acoso sexual en el sector cinematográfico eran “hipócritas” y “ridículas” porque muchas se hacían las “coquetas” con los productores para conseguir papeles.

Dijo que ella nunca había sido víctima de acoso sexual y que encontraba “encantador que le dijeran que era hermosa o que tenía un lindo trasero”.

“Es cierto que a veces me dejo llevar, pero cuando veo lo lento que avanzan las cosas... y a pesar de todas las promesas que me han hecho todos los diferentes gobiernos juntos, mi angustia se apodera de mí”, declaró a la AP.