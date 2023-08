‘Lomitos’ en peligro: Productores de carne de perro en Corea del Sur se oponen a prohibición

Los perros ladran y miran cuando Kim Jong-kil se acerca a las jaulas oxidadas que albergan a los grandes animales de pelo corto que vende por su carne. Kim abre una puerta y acaricia el cuello y el pecho de un perro.

Kim dice que está orgulloso de la granja de carne de perro que ha mantenido a su familia durante 27 años, pero está molesto por los crecientes intentos de los políticos y activistas de prohibir el negocio, que está entregando a sus hijos.

“Es más que sentirse mal. Me opongo absolutamente a estos movimientos y movilizaremos todos nuestros medios para resistirlos”, dijo Kim, de 57 años, en una entrevista en su granja en la ciudad de Pyeongtaek, justo al sur de Seúl.

El consumo de carne de perro es una práctica centenaria en la península de Corea y se ha considerado durante mucho tiempo como una fuente de energía en los calurosos días de verano. No está prohibido ni legalizado explícitamente en Corea del Sur, pero cada vez más personas quieren que se prohíba. Cada vez hay más conciencia pública sobre los derechos de los animales y preocupaciones sobre la imagen internacional de este país.

La campaña contra la carne de perro recibió recientemente un gran impulso cuando la primera dama del país expresó su apoyo a la prohibición y dos legisladores presentaron proyectos de ley para eliminar el comercio de carne de perro.

“Los extranjeros piensan que Corea del Sur es una potencia cultural. Pero cuanto más la cultura K aumenta su posición internacional, mayor es la conmoción que experimentan los extranjeros por nuestro consumo de carne de perro”, dijo Han Jeoungae, un legislador de la oposición que presentó una legislación para prohibir la industria de la carne de perro el mes pasado.

Las perspectivas de aprobación de una ley contra la carne de perro no están claras debido a las protestas de los granjeros, dueños de restaurantes y otras personas involucradas en la industria de la carne de perro. Las encuestas sugieren que uno de cada tres surcoreanos se opone a tal prohibición, aunque la mayoría de la gente ya no come carne de perro.

Los perros también se comen en China, Vietnam, Indonesia, Corea del Norte y algunos países africanos, incluidos Ghana, Camerún, Congo y Nigeria.

A principios de este mes, las autoridades indonesias anunciaron el fin de la matanza de perros y gatos en un mercado de animales en la isla de Sulawesi luego de una campaña de un año de duración de activistas locales y celebridades mundiales. El Tomohon Extreme Market se convertirá en el primer mercado de este tipo en Indonesia en dejar de comer carne de perro y gato, según el grupo contra la crueldad animal Humane Society International.

Cada vez menos granjas de perros en Corea del Sur

La industria de la carne de perro de Corea del Sur recibe más atención internacional debido a su reputación como una democracia rica y ultramoderna. También es la única nación con granjas a escala industrial. La mayoría de las granjas en Corea del Sur tienen más de 500 perros, según una asociación de criadores de perros.

Durante una visita reciente, la granja de Kim, una de las más grandes del país con 7 mil perros, parecía relativamente limpia, pero había un fuerte hedor en algunas áreas. Todos los perros se mantienen en jaulas elevadas y se alimentan con restos de comida y pollo molido. Rara vez se liberan para hacer ejercicio y, por lo general, se venden como carne un año después de su nacimiento.

Kim dijo que dos de sus hijos, de 29 y 31 años, manejan la granja con él y que el negocio ha ido bastante bien. Dijo que los perros criados por su carne son diferentes de las mascotas, una idea a la que se oponen los activistas.

Ahora es difícil encontrar restaurantes de carne de perro en el bullicioso centro de Seúl, aunque muchos todavía salen al campo.

“Solo gano un tercio del dinero que solía ganar. Los jóvenes no vienen aquí. Solo los ancianos enfermos vienen a almorzar”, dijo Yoon Chu-wol, de 77 años, propietario de un restaurante de carne de perro en el mercado tradicional Kyungdong de Seúl. “Les digo a mis clientes mayores que vengan y coman mi comida con más frecuencia antes de que se prohíba”.

Los agricultores también enfrentan un escrutinio cada vez mayor por parte de los funcionarios y una opinión pública cada vez más negativa. Se quejan de que los funcionarios los visitan en repetidas ocasiones en respuesta a las denuncias presentadas por activistas y ciudadanos sobre presuntos malos tratos a los animales y otras fechorías. Kim dijo que se presentaron más de 90 peticiones de este tipo contra su granja durante un período reciente de cuatro meses.

Son Won Hak, secretario general de la asociación de criadores de perros, dijo que muchas granjas se han derrumbado en los últimos años debido a la caída de los precios de la carne de perro y una demanda más débil. Él piensa que es el resultado de campañas activistas y reportajes injustos en los medios que se enfocan en las granjas con condiciones inferiores. Sin embargo, algunos observadores dicen que el consumo de carne de perro ya estaba disminuyendo y que los jóvenes se mantenían alejados.

“Honestamente, me gustaría dejar mi trabajo (como agricultor) mañana. No podemos decirles con confianza a nuestros hijos que estamos criando perros”, dijo Son. “Cuando mis amigos me llamaron, me dijeron: ‘Oye, ¿todavía tienes una granja de carne de perro? ¿No es ilegal?’”.

El número de granjas en Corea del Sur se ha reducido a la mitad desde hace unos años a alrededor de 3 mil a 4 mil, y cada año se sacrifican entre 700 mil y 1 millón de perros, una disminución de varios millones hace 10 a 20 años, según la asociación de criadores de perros. Algunos activistas argumentan que las estimaciones de los agricultores son una exageración destinada a mostrar que su industria es demasiado grande para destruirla.

Sin acuerdos sobre consumo de carne de perro en Corea del Sur

A fines de 2021, Corea del Sur lanzó un grupo de trabajo entre el gobierno y la población civil para considerar prohibir la carne de perro por sugerencia del entonces presidente Moon Jae-in, un amante de las mascotas. El comité, cuyos miembros incluyen granjeros y activistas por los derechos de los animales, se ha reunido más de 20 veces pero no han llegado a ningún acuerdo, aparentemente debido a disputas sobre compensaciones.

Los funcionarios de agricultura se negaron a revelar las discusiones en las reuniones a puertas cerradas. Dijeron que el gobierno quiere terminar con el consumo de carne de perro basado en un consenso público.

En abril, la primera dama Kim Keon Hee, esposa del actual presidente Yoon Suk Yeol, dijo en una reunión con activistas que espera que se termine con el consumo de carne de perro. Los granjeros respondieron con mítines y quejas formales contra Kim por supuestamente dañar sus medios de subsistencia.

Han, la legisladora, dijo que “evalúa muy positivamente” a las figuras influyentes que hablan en contra del consumo de carne de perro.

Han dijo que su proyecto de ley ofrece programas de apoyo para los agricultores que aceptan cerrar sus granjas. Tendrían derecho a dinero para desmantelar sus instalaciones, capacitación vocacional, asistencia laboral y otros beneficios, dijo.

Ju Yeongbong, un funcionario de la asociación de agricultores, dijo que los agricultores quieren continuar durante unos 20 años más hasta que las personas mayores, sus principales clientes, mueran, permitiendo que la industria desaparezca naturalmente. Los observadores dicen que la mayoría de los agricultores también tienen entre 60 y 70 años.

Borami Seo, directora de la oficina de Corea del Sur de Humane Society International, dijo que se opone a la matanza continua de millones de perros durante un período tan prolongado. “Dejar que esta crueldad silenciosa hacia (los perros) se cometa en Corea del Sur no tiene sentido”, dijo Seo.

“(El consumo de carne de perro) es demasiado anacrónico, tiene elementos de crueldad hacia los animales y obstaculiza nuestro crecimiento nacional”, dijo Cheon JinKyung, director de Defensores de los Derechos de los Animales de Corea en Seúl.