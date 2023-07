Muere Jane Birkin, cantante del polémico éxito ‘Je t’aime, moi non plus’: La encontraron sin vida en París

Jane Birkin, cantante y actriz británica que triunfó en Francia, falleció los 76 años. Su delicada voz es recordada en el dúo con el cantante Serge Gainsbourg: el éxito ‘Je t’aime, moi non plus’.

Según confirmó este domingo el canal BFMTV, Birkin fue encontrada sin vida en su domicilio por su cuidadora en su domicilio de París, Francia, “era la artista británica más francesa”, agregó dicho medio de Francia.

El presidente francés, Emmanuel Macron, reaccionó a su muerte en Twitter, donde se despidió de una “artista completa”: “Nos deja sonidos e imágenes que no nos dejarán... Jane Birkin era un icono francés porque encarnaba la libertad, cantaba las palabras más bellas de nuestra lengua”.

El músico, compositor y productor Étienne Daho, que compuso y produjo con ella los 13 títulos de su último disco, Oh! Pardon tu dormais (2020), dijo en su cuenta de Instagram: “Me parece inimaginable vivir en un mundo sin tu luz”.

En tanto, Alain Chamfort, quien Jane Birkin había cantado el tema ‘Baby Lou’, comentó a BFMTV que ella era una persona con “algo muy frágil en la voz” y que dejaba huella por “una verdadera sinceridad en la interpretación”.

¿De qué murió Jane Birkin?

No se reveló la causa oficial de su muerte, aunque en los últimos años, Birkin se había alejado varias veces de los escenarios debido a problemas de salud.

En 2012 la cantante tuvo que alejarse de los escenarios por una pericarditis aguda que la obligó a descansar; en diciembre del año siguiente perdió a su hija mayor, Kate.

En 2017 fue ella misma la que contó que se había estado tratando de una leucemia, además de que en 2021 sufrió un ataque vascular cerebral que le dejó secuelas; y en marzo pasado tuvo más cancelaciones porque se rompió el omóplato.

En mayo de este año volvería a los escenarios, pero en un comunicado de prensa informó: ”Necesito un poco más de tiempo”. Prometió a sus fans su regreso en otoño.

Jane Birkin fue un ícono de los años 60. (Foto: Wikimedia Commons).

¿Quién era Jane Birkin?

Jane nació en Londres, Inglaterra el 14 de diciembre de 1946, era hija de un militar y de una célebre actriz inglesa, Judy Campbell.

Sus primeros papeles fueron en dos películas premiadas en el Festival de Cannes, Le Knakck de Richard Lester en 1965 y, sobre todo, Blow-Up de Michelangelo Antonioni en 1967.

Con esa experiencia, en 1968 decidió instalarse en Francia, donde conoció al cantante Serge Gainsbourg, quien acababa de terminar una relación con Brigitte Bardot; originalmente el músico grabó con ella el tema ‘Je t’aime moi non plus’, pero tras la ruptura amorosa, Jane hizo ese dúo que fue lanzado en 1969.

Serge y Jane tuvieron una historia de amor que se tradujo en algunos títulos que causaron sensación y algún que otro escándalo, el más famoso fue ‘Je t’aime moi non plus’, el cual fue criticado en la época por sonidos, calificada de obscena por el Vaticano y prohibida en varios países, como Italia o España.

Quienes presenciaron la grabación de esa icónica “chanson française” cuentan que él encontrava particularmente odioso con el acento “so british” de la joven, a la que llevaba casi 18 años de diferencia.

“Lo encontré complicado y arrogante durante el rodaje. No fue amable conmigo, me hizo sentir muy incómoda”, declaró a ella a Le Monde en 2017, “Arrastré a Serge, que protestaba, a la pista para un baile lento, y me pisó los pies. ¡Divino! De repente me di cuenta de que su arrogancia era timidez y comprendí la complejidad de su carácter. Al final, era un encanto. Divertido, encantador, atento”.

Jane Birkin y Serge Gainsbourg lanzaron vario éxitos juntos. (Foto: Instagram / janebirkinoff).

Ambos rompieron en 1980, pero siguieron colaborando: Gainsbourg grabó para ella 3 años después uno de sus álbumes más reconocidos: Baby alone in babylone, por el cual ganó el disco de oro, algo que volvió a conseguir con Arabesque en 2002.

Como actriz, Jane también participó en cintas cómicas como en La moutarde me monte au nez (La mostaza se me sube a la nariz) o La course à l’échalote (Las carreras de un banquero).

Jane Birkin defendía varias causas de derechos humanos, de personas en situación de calle, de los inmigrantes sin papeles, la lucha contra el sida, contra la homofobia y contra el racismo.

Con información de EFE.