¿Qué le pasó a Dorismar? Actriz de ‘Como dice el dicho’ acusa mala praxis tras cirugía estética

Dorismar tuvo complicaciones luego de someterse a una cirugía estética. (Foto: Cuartoscuro/IG: @dorismartv)

Dorismar es una actriz que se sometió a una cirugía estética, la cual derivó en una complicación en su salud por una “mala praxis”, aseguró.

La modelo de la plataforma OnlyFans compartió fotos donde especificó que los procedimientos quirúrgicos le ocasionaron desfiguraciones en la nariz que le causaron dificultades para hablar y respirar.

La actriz del programa Como dice el dicho, no solo tuvo modificaciones “negativas” en su rostro, también presentó problemas derivados de un desvío en el tabique de la nariz derivado de una “mala cirugía estética”.

De acuerdo con TVNotas, ella buscaba hacer un “pequeño retoque” en el tabique para conseguir una mayor simetría.

Como una solución, Dorismar se sometió a una nueva cirugía estética con el objetivo de “arreglar” los problemas causados por la primera operación, pero por ello viajó a otro país para atenderse con otro especialista.

“Aquí le estoy dando el seguimiento de mi operación, para los que no saben, después de atravesar una mala praxis, me encuentro en Bogotá, en Colombia, vine con otro doctor quien me dio buenos resultados, estoy muy feliz”, mencionó la actriz originaria de Argentina en una historia temporal compartida en su cuenta de Instagram.

Dorismar es una modelo, actriz y conductora originaria de Argentina. (Foto: Cuartoscuro) (Misael Valtierra)

La modelo de OnlyFans mostró su rostro inflamado de diferentes zonas lo que le impiden ver con claridad y expresarse verbalmente.

En la misma red social reveló que actualmente se encuentra en un proceso de rehabilitación postoperatorio y se encuentra hospitalizada.

“Empecé con una rehabilitación gracias al nuevo médico, mi héroe, estoy tranquila ahora y más feliz, espero recuperarme muy pronto”, finalizó.

Según la misma revista, luego de presentar efectos secundarios de la rinoplastia y no recibir una respuesta de los médicos implicados, decidió emprender acciones legales en contra, especialmente por negligencia médica.

¿Quién es Dorismar?

Dora Noemí Kerchen, más conocida como Dorismar, nació en Argentina en 1975, y aunque intentó destacar como presentadora en programas del país sudamericano, su trayectoria profesional como actriz y conductora de TV despegó en México.

Ella viajó a nuestro país para probar suerte como modelo, pero pronto encontró trabajo como edecán en programas como La hora Pico y Desmadruga2, conducido por Israel Jaitovich.

La famosa argentina posó para diferentes revistas para adultos, entre ellas Playboy en múltiples ocasiones.

Dentro de su faceta como actriz, tuvo participaciones en telenovelas mexicanas como Triunfo del amor, Gata salvaje y Alma de hierro, así como en el programa Como dice el dicho, pero como integrante del reparto, no como protagonista.

Dorismar fue señalada por Anabel Hernández por una presunta vinculación con Arturo Beltrán Leyva, como una de las famosas que mantuvieron una relación amorosa con el narcotraficante mexicano.

La famosa se alejó de su faceta como actriz y conductora para abrir una página de OnlyFans, donde cobra para acceder a fotos y videos exclusivos dentro de la plataforma.

En su vida privada, la creadora de contenido para adultos tiene 3 hijos llamados: Rigoberto, Luis y Doris Carolina.