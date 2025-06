Muere la influencer Ana Buhr tras someterse a una cirugía estética en su ‘luna de miel’ a los 31 años

Ana Buhr era una influencer que murió tras someterse a una cirugía estética durante un viaje que “aprovechó” junto a su esposo para disfrutar de su luna de miel.

Ana Bárbara Buhr Buldrini, nombre completo de la creadora de contenido, viajó a Turquía a un consultorio que promocionó en su cuenta personal de Instagram, donde tiene poco menos de 800 mil seguidores.

Ana Buhr también trabajó en proyectos de modelaje. (Foto: Instagram @anabmusic)

¿Quién es Ana B, influencer que murió durante una cirugía estética?

Ana Buhr tenía 31 años en el momento en que la influencer murió durante una operación estética realizada en sus vacaciones.

Ella es una creadora de contenido brasileña que comparte su estilo de vida en sus cuentas de redes sociales, principalmente en Instagram, donde tiene 796 mil seguidores.

La influencer, que murió tras ingresar a quirófano, participó en diferentes proyectos de modelaje, así como promocionar diferentes marcas relacionadas con maquillaje, moda y tecnología.

Ana Buhr inició su carrera como cantante en 2018 con el lanzamiento de su EP ‘Joga Bonito’, pero al no despuntar se tomó una pausa en 2021 y fue hasta 2025 que nuevamente probó suerte en la música con la publicación del álbum Contatinho. Ella interpretaba temas relacionados con el electro y hip-hop, principalmente.

Buhr se casó en mayo de 2025 con el cantante Elgar Miles, quien tiene aproximadamente 185 mil seguidores en su cuenta de Instagram, donde compartió un mensaje de despedida tras la muerte de la influencer:

“Cuando juré ante Dios estar contigo en todo momento y hasta que la muerte nos separa, nunca pensé que sería tan pronto. Eres la persona que más me cuidó, me amó y más confió en mí (...) Nuestros últimos días fueron tan hermosos como para terminar esto trágicamente, no me parece justo vivir esta vida sin ti”, escribió Miles en su Instagram.

Anna Buhr se casó con Elgar Miles en mayo de 2025. (Foto: Instagram @elgarmiles)

Elgar Miles aseguró que la muerte de la influencer brasileña no quedará impune porque busca “justicia” tras el suceso: “Hoy siento que fallé en esta misión, me duele tanto llorar y gritar por el enojo, el culpable de esto va a pagar”.

¿Qué le pasó a Ana Buhr, influencer que murió en una cirugía estética?

Ana Buhr murió tras una rinoplastia y liposucción que ocasionaron un paro cardiorrespiratorio, causa de muerte de la influencer de 31 años, informó El Clarín.

Elgar Miles, esposo de la modelo, contó para el medio brasileño G1, que la cirugía estaba programada para tres días después de la llegada, pero el médico que la operó decidió adelantar el procedimiento quirúrgico.

“Fuimos a la clínica el domingo solo para conocer el lugar, pero el doctor quería realizar el procedimiento sin que Ana estuviera preparada”, esto a pesar de que ella argumentó que bebió alcohol durante la cena, horas antes de ingresar a quirófano.

Una vez terminada la cirugía, Miles pidió informes a los médicos, pero nadie le respondió hasta que fue a planta baja del hospital, donde personal de salud le confirmaron el fallecimiento de Buhr:

"Me dijeron que fuera a la habitación, los asistentes estaban actuando de manera extraña. Pasé más de una hora esperando para recibirla. Bajé a la planta baja y un médico dijo que su corazón latía lentamente, otro ya dijo que ya estaba muerta".