Investigan asesinato de Alberto Prieto en Jalisco: ¿Qué son las rifas colombianas ilegales?

El empresario Alberto Valencia fue asesinado en una emboscada donde también falleció su hija.

Alberto Prieto Valencia, quien era comerciante en el Mercado de Abastos y empresario, fue blanco de una emboscada en Zapopan, Jalisco, donde murió a manos de un grupo armado junto con su hija y un escolta.

El asesinato del empresario Alberto Prieto, conocido como ‘Don Beto’, ocurrió en un ataque directo cuando él viajaba en una camioneta Lamborghini Urus junto con su hija adolescente y sus escoltas.

La emboscada ocurrió en los límites entre Zapopan y Guadalajara, sobre las avenida Lapislázuli al cruce con Bahía, en la colonia Residencial Victoria.

Los presuntos agresores dispararon desde varios vehículos en los que huyeron de la zona.

El secretario de Gobierno de Jalisco, Salvador Zamora, informó que existen varias líneas de investigación en el caso del asesinato de Alberto Prieto y su hija. Una de ellas son las “rifas colombianas ilegales” que se realizan en el Mercado de Abastos.

¿Qué son las rifas colombianas ilegales en Guadalajara?

Las rifas clandestinas son una especie de sorteo que se realiza de manera ilegal en el Mercado de Abastos de Guadalajara; MURAL ha recogido desde 2021 varios casos de este tipo.

Según las investigaciones periodísticas, desde al menos 2021, personas de Colombia realizan rifas con supuestos premios de entre 20 mil a 50 mil pesos, con boletos cuyo costo es de unos 20 pesos para “entrarle” al sorteo. Los locatarios y trabajadores del mercado son principalmente los participantes de estas rifas.

MURAL reportó en septiembre de este año que las rifas colombianas clandestinas se realizan con dinero financiado por grupos criminales.

La Comisaría de Guadalajara informó en septiembre al periódico que no han recibido denuncias relacionadas con rifas ilegales en el Mercado de Abastos este año. No obstante, la policía estatal hizo un llamado a la ciudadanía para no participar en ese tipo de sorteos o préstamos que no están regulados por la Ley Federal de Juegos y Sorteos.

Además de las rifas clandestinas, se ofrecen préstamos ‘gota a gota’, vinculados con irregularidades y extorsiones, según la Condusef, al tratarse de créditos no regulados.

De acuerdo con el SAT, todo ingreso de los contribuyentes debe ser declarado. Por ello, las personas deben informar a la autoridad sobre los premios de concursos, rifas, entre otros, con el fin de declarar y pagar impuestos.

Dicho pago de impuestos no ocurre en los casos de rifas clandestinas.

¿Qué relación tuvo Alberto Prieto con las rifas clandestinas en Guadalajara?

El secretario Salvador Zamora adelantó que una de las líneas de investigación en el asesinato del empresario Alberto Prieto Valencia son las rifas colombianas ilegales que se realizan en el Mercado de Abastos.

“En algún momento se señaló algún vínculo de esta persona (Alberto Prieto Valencia) con aquellas rifas colombianas ilegales que aparecieron en el Mercado de Abastos. Son notas periodísticas que existen y que habrá que tomarlas en cuenta en la investigación que se lleve de los hechos lamentables que sucedieron”, dijo el funcionario.

La Fiscalía de Jalisco investiga el ataque contra el empresario, donde también falleció su hija y un escolta. En tanto, cuatro escoltas resultaron heridos y están bajo vigilancia médica.

