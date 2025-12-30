Trasladan a CDMX a niña lesionada en accidente del Tren Interoceánico: ¿Qué pasó con los heridos?

Una niña fue trasladada a un hospital de la CDMX debido a las lesiones causadas por el accidente en el Tren Interoceánico.

Un total de 36 personas continúan hospitalizadas luego de que descarriló un vagón del Tren Interocéanico, en un accidente que dejó 13 personas muertas y decenas heridas. Una de las menores hospitalizadas en Oaxaca fue trasladada a otra clínica en el centro del país, informó el gobierno este martes.

“Astrid Ximena que fue trasladada con éxito al Hospital de Pediatría del Centro Nacional Siglo XXI, en la Ciudad de México, para recibir atención especializada por el tipo de lesión que tiene”, apuntó Zoé Robledo, director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en la conferencia matutina.

En la lista actualizada de personas heridas y hospitalizadas aparecen varios menores de edad, entre ellos Liam Sebastián Ríos, de cinco años; igual aparece Astrid Ximena Cruz, de 9 años; y Regina Torres Castro, de 3 años; Ian Osvaldo López, de 12 años; y Melany Yuretzi Zaragoza, de 17 años.

“Se han intervenido exitosamente a tres pacientes que lo requerían con operación, entre ellas, la niña Regina de tres años, que fue exitosamente operada en el hospital de Salina Cruz”, apuntó Robledo.

Un total de 96 personas resultaron lesionadas en el accidente del Tren Interoceánico, de las cuales 36 fueron hospitalizadas.

La presidenta Claudia Sheinbaum informó el lunes en su visita a Oaxaca que el Gobierno mexicano brindará un apoyo inmediato de 30 mil pesos a los familiares de las víctimas del descarrilamiento del Tren Interoceánico, para cubrir gastos diversos tras el accidente.

13 personas fallecen en el accidente del Tren Interoceánico

El descarrilamiento del vagón del Tren Interoceánico el pasado 28 de diciembre dejó a varias personas lesionadas y 13 fallecidas.

El Gobierno de México confirmó la lista completa con los nombres de las víctimas, entre quienes se encuentran la niña Elena Solorza, de seis años, y Luisa Camila Serrano, de 15 años.

Las otras personas fallecidas son hombres y mujeres de entre 49 y 70 años de edad, según el listado oficial compartido por Gobernación.

El conductor del tren accidentado resultó ileso. La presidenta Claudia Sheinbaum apuntó este martes que la Fiscalía General de la República ya entrevistó al operador y dijo que será dicha autoridad la que dé más información al respecto.

El Tren Interoceánico es operado por la Secretaría de Marina. El accidente ocurrió cerca de la comunidad de Nizanda, en Oaxaca, en la Línea Z del tren cuyo recorrido va de Veracruz a Salina Cruz.