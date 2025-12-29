Accidente del Tren Interoceánico: Esta es la lista de personas fallecidas en el descarrilamiento

Este lunes, el Gobierno mexicano dio a conocer la lista de las víctimas del descarrilamiento del Tren Interoceánico.

A un día del descarrilamiento del Tren Interoceránico, que dejó un saldo de 13 personas muertas y cerca de 100 más heridas, la Secretaría de Gobernación (SEGOB) dio a conocer la lista de personas que fallecieron en el accidente.

También, Gobernación publicó un teléfono al que se pueden comunicar los familiares de las víctimas para recibir atención. El número telefónico es: 55-2230-2106.

La publicación de la lista de personas fallecidas ocurrió horas después de que la presidenta Claudia Sheinbaum visitó a las personas heridas y anunció un primer apoyo de 30 mil pesos a cada una de las víctimas.

¿Quiénes son las víctimas mortales del descarrilamiento del Tren Interoceánico?

De acuerdo con la Secretaría de Gobernación, las 13 personas muertas en el accidente del Tren Interoceánico del Istmo son:

¿Qué dijo la presidenta Claudia Sheibaum sobre el accidente del Tren Interoceánico?

La presidenta Claudia Sheinabum visitó a las personas que resultaron heridas durante el descarrilamiento del Tren Interoceánico. Al salir de uno de los hospitales, la mandataria explicó que se entregará un primer apoyo de 30 mil pesos a los familiares de los heridos.

El apoyo se entregará “para que no tengan que hacer gastos por esta situación tan trágica y terrible para muchos de ellos”.

Además, aseguró que el Gobierno de México apoyará a los familiares con los gastos de los funerales de las 13 personas que murieron por el descarrilamiento.

Según mencionó la presidenta, la Comisión de Víctimas de la Secretaría de Gobernación será la institución encargada de la dispersión de recursos para los afectados por el accidente del Tren Interoceánico.