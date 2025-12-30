¿Qué pasó con el conductor del Tren Interoceánico que descarriló en Oaxaca?

Dos días después del descarrilamiento del Tren Interoceánico en Oaxaca, que dejó un saldo de 13 personas muertas, falta claridad sobre la situación del conductor responsable de la locomotora involucrada en el percance.

La presidenta Claudia Sheinbaum reveló el lunes 29 de diciembre que el operador resultó ileso luego de los hechos. Las autoridades señalaron que fue el segundo convoy el que salió de la vía y cayó al vacío luego de una curva.

Este martes, la mandataria insistió que debe ser la Fiscalía General de la República (FGR) quien informe cuál es la situación legal del operador del Tren Interoceánico accidentado. Señaló que, con el avance de las investigaciones, se ofrecerá mayor información sobre este suceso.

“Eso tiene que informarlo la Fiscalía a partir de las investigaciones que hagan. Ya la fiscalía hizo entrevista con el operador y varias personas, tendrán ellos que informar qué es lo que procede y a partir de las investigaciones dar más información. Son ellos los que tienen que dar toda la información”, comentó en la mañanera de este martes.

Sheinbaum pide esperar avances de la investigación

La presidenta Claudia Sheinbaum pidió esperar los avances de la investigación antes de revisar los antecedentes tras los reportes de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), que advirtió sobre las deficiencias técnicas de la Línea Z del Tren Interoceánico.

Dijo que será la FGR, junto a la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario, quienes realicen la investigación con expertos en operación.

“Si hay elementos que tengan que ver con una irregularidad, entonces se iría a los antecedentes, pero ya sería la Fiscalía si se encuentran responsabilidades y cuál es la responsabilidad”, insistió.

La mandataria reiteró que se apoyará a todas las personas víctimas del descarrilamiento del tren y aclaró que el apoyo de 30 mil pesos anunciado el día anterior no sustituye ni reemplaza el pago de la indemnización del que se deben hacer responsables, sino que se trata de un recurso para utilizar durante estos días en los gastos familiares.

Tren Interoceánico buscará certificación internacional

Por último, Sheinbaum pidió al almirante Raymundo Morales, secretario de Marina, realizar una certificación externa internacional para el uso de la vía del Tren Interoceánico para transporte de pasajeros.

Busca que con esta certificación se garantice que las vías y el equipo utilizado para la operación funcionan de manera adecuada para evitar otro suceso como el que ocurrió.

“Ayer le comenté al secretario almirante, es que se tenga una certificación externa para cuando queramos utilizar nuevamente la vía para transporte de pasajeros, sobre todo. Es decir, que una vez que se venga el dictamen, venga una certificadora internacional de vías, para garantizar que las vías y las locomotoras están en buen funcionamiento”, reveló la mandataria.