¿Qué partidos de cuartos de final del Mundial 2026 transmitirán en cines?

Dos partidos de cuartos de final en el cine (Fotoarte: El Financiero / Créditos: AP, IA Gemini).

Los cuartos de final del Mundial 2026 también llegan a la pantalla grande. La cadena Cinépolis confirmó que proyectará dos encuentros de esta ronda, por lo que los aficionados podrán seguir parte de la fase decisiva del torneo desde las salas participantes.

La emrpesa anunció la venta de boletos para los dos compromisos que forman parte de su programación especial del Mundial.

¿Cuáles partidos de cuartos de final pasarán en Cinépolis?

Cinépolis transmitirá Francia vs. Marruecos, partido programado para el 9 de julio a las 14:00 horas, y Noruega vs Inglaterra, encuentro que se disputará el 11 de julio a las 15:00 horas.

Además, adelantaron que transmitirán las dos semifinales y la gran final, no así el juego por el tercer lugar.

Francia vs Marruecos: una revancha con Mbappé y el sueño africano

El duelo entre Francia y Marruecos abrirá los cuartos de final. La selección francesa llega como una de las favoritas después de mostrar uno de los ataques más sólidos del torneo y superar a Paraguay en octavos con un triunfo por la mínima diferencia.

Del otro lado aparece un Marruecos que eliminó a Canadá por 3-0 y que buscará revancha tras la derrota sufrida ante los franceses en las semifinales de Qatar 2022. Además, el encuentro presenta un ingrediente especial porque varios integrantes del plantel marroquí nacieron en Francia o desarrollaron parte de su carrera en clubes de ese país.

La figura francesa Kylian Mbappé mantiene la pelea por la Bota de Oro con siete anotaciones, mientras que Marruecos representa la última esperanza africana en el campeonato.

Mbappé es el capitán y la figura de Francia, equipo seriamente candidato al campeonato. (Foto: AP).

Noruega vs Inglaterra: Haaland desafía a Kane

El segundo partido confirmado por Cinépolis enfrentará a Noruega e Inglaterra. La selección nórdica se convirtió en una de las revelaciones del torneo gracias al liderazgo de Erling Haaland, quien marcó un doblete para eliminar a Brasil y colocar a su país por primera vez en unos cuartos de final desde 1999.

Inglaterra superó 3-2 a México en el Estadio Ciudad de México. El conjunto inglés aprendió a competir bajo presión en un partido de alta exigencia y ahora apostará por la sociedad ofensiva entre Harry Kane y Jude Bellingham, responsables de la mayor parte de sus goles en el campeonato.

El duelo también reúne a futbolistas que conocen de cerca el futbol inglés, ya que Haaland milita en el Manchester City y Martin Ødegaard forma parte del Arsenal.

Harry Kane es uno de los referentes de Inglaterra, que vuelve a escena en el Mundial 2026. (Foto: EFE)

¿Qué partidos de cuartos de final no transmitirá Cinépolis?

De acuerdo con la cartelera anunciada por la cadena, España vs Bélgica y Argentina vs Suiza no forman parte de las funciones confirmadas para los cuartos de final.

El duelo entre españoles y belgas se jugará el 10 de julio, mientras que argentinos y suizos cerrarán la ronda el 11 de julio. Ambos encuentros podrán verse solo mediante ViX.

España vs Bélgica: un choque entre candidatos europeos

España eliminó a Portugal con un gol de Mikel Merino en el tiempo de compensación y continúa como uno de los equipos con mayores aspiraciones al título. Bélgica protagonizó una remontada ante Senegal en dieciseisavos antes de imponerse con claridad a Estados Unidos.

El enfrentamiento también revive el recuerdo de los cuartos de final del Mundial de México 1986, cuando Bélgica dejó fuera a España en la tanda de penales. Cuatro décadas después, ambas selecciones vuelven a encontrarse en la misma instancia.

Mikel Merino fue el héroe de España. EFE/EPA/CHRISTOPHER NEUNDORF (CHRISTOPHER NEUNDORF/EFE)

Argentina vs Suiza: Messi busca otro paso hacia el título

La Selección de Argentina enfrentará a Suiza en el último partido de cuartos de final. El campeón defensor alcanzó esta ronda después de remontar un 2-0 frente a Egipto, con una actuación decisiva de Lionel Messi, quien participó directamente en los tres goles de su selección.

Tras el encuentro, el técnico Lionel Scaloni destacó la respuesta de su capitán. “Y él la vuelve a pedir y vuelve a intentar. Se me pone la piel de gallina”, afirmó, en declaraciones recogidas por AP.

Messi también resumió el carácter del equipo tras otra clasificación sufrida. “No es fácil levantar 2-0 en contra, pero, como siempre digo, este grupo no baja los brazos nunca y lo intentamos hasta el final”, expresó a AP.

Suiza alcanzó los cuartos de final por primera vez desde el Mundial de 1954 tras eliminar a Colombia en penales. El conjunto europeo apuesta por un estilo defensivo y volverá a medirse con Argentina, rival al que enfrentó en los octavos de Brasil 2014.

Leo Messi no ha decepcionado: es el goleador de la Argentina candidata al título en este Mundial. EFE/Mariscal

Con información de EFE y AP.