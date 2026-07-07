¿México podría ser sede del Mundial 2038? Esto dice un analista

'¿Y si sí?'. México ya ha sido plan 'emergente' de la FIFA para organizar el Mundial (Foto: CUartoscuro).

Aún no termina el Mundial 2026, pero ya pensamos en lo que sigue. La Copa del Mundo de 2030 se realizará, principalmente, en España, Portugal y Marruecos; y la de 2034, en Arabia Saudita... pero, ¿dónde se realizará el torneo en 2038?

Por el momento, no hay una sede oficial designada por la FIFA para el torneo que se realizará dentro de 12 años; sin embargo, hay factores que llevan a pensar que México y Estados Unidos podrían resurgir como una posibilidad, especialmente si el torneo se extiende a 64 equipos.

¿48 no son suficientes...? ¿Un Mundial con 64 equipos?

Desde hace algunos meses, existe en la FIFA la discusión interna sobre si la Copa Mundial de 2030 se podría ampliar de 48 a 64 equipos.

¿La razón? El centenario del torneo. Principalmente, Conmebol —confederación de futbol de Sudamérica— presentó la propuesta, que aún estudia la gente de Gianni Infantino, de acuerdo con ESPN.

México ya fue tres veces sede del Mundial: dos en solitario y una como coanfitrión. FOTO: EDGAR NEGRETE LIRA/CUARTOSCURO.COM (Edgar Negrete Lira)

Por ahora, la propuesta únicamente consideraría el próximo Mundial, quizás con la esperanza de que Argentina, Uruguay y Paraguay puedan tener algo más que un solo partido en su territorio antes de trasladar el resto del torneo al ‘Viejo Mundo’.

Pero, ¿y si la propuesta funciona y el formato de 64 equipos se mantiene? No suena descabellado si se considera la tendencia expansionista de cupos en los diferentes torneos de la FIFA durante los últimos años.

¿Por qué podría regresar el Mundial a México en 2038?

El internacionalista Erasmo Zarazúa realizó un análisis para Prensa IBERO donde explica las posibles razones que traerían de regreso el Mundial a México y Estados Unidos para 2038.

Una de ellas es definir si la propuesta de elevar el número de participantes de 48 a 64 equipos se aprueba para 2030 y se mantiene; o bien, que se implemente para esta Copa del Mundo.

Esto tendría que ver con el tiempo de antelación que la organización de futbol dé a los organizadores. En caso de ser poco, en Norteamérica el asunto de la infraestructura estaría prácticamente resuelto, puesto que ya se adecuó para este 2026. Esto, además, abarataría la inversión necesaria para realizar el torneo.

A diferencia de este Mundial, la proyección indica que Canadá ya no sería partícipe. Estados Unidos se quedaría como protagonista y México como su ‘escudero’; sin embargo, podrían aparecer sedes con partidos aislados —como Argentina, Uruguay y Paraguay en 2030—, con candidatos como Honduras, Jamaica, Costa Rica o El Salvador. Esto, a su vez, llevaría (aunque sea un poco) del torneo por primera vez al Caribe o Centroamérica.

México y EU podrían aprovechar la infraestructura con la que ya cuentan para una nueva candidatura. FOTO: ROGELIO MORALES/CUARTOSCURO.COM (Rogelio Morales Ponce)

En este escenario, y como habría más partidos, también se podría pensar que México tendría la posibilidad de recibir más juegos que los apenas 13 que tuvo en este Mundial. Esta sería la oportunidad para que aparezcan canchas como el Olímpico Universitario, Jalisco, Cuauhtémoc, el ‘Volcán’ o, quizás, impulsar la construcción de un nuevo estadio, como el que tiene planeado a mediano plazo Tigres.

Otros candidatos para realizar el Mundial de 2038 son India, Australia y China... pero hay un problema. Al celebrarse el Mundial 2034 en Arabia Saudita, no se cumpliría el objetivo de rotar las confederaciones donde se realizan las Copas del Mundo.

Ante esto, existe la hipótesis del analista de que la FIFA podría ‘partir’ la confederación asiática en dos: una correspondiente a Medio Oriente y otra para la región Asia-Pacífico, que podría fusionarse con Oceanía para resolver el tema de la alternancia y provocaría algo similar al continente americano, que está dividido entre Concacaf y Conmebol.