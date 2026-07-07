Pedro Sola se queja de los perros en plazas y restaurantes: ‘Con ganas de darles carne envenenada’

Pedro Sola no está de acuerdo con la presencia de perros en algunos lugares públicos. (Foto: Cuartoscuro/Shutterstock/Imagen modificada con IA)

Pedro Sola volvió a criticar lugares pet friendly. El conductor de Ventaneando expresó su rechazo a que los perros ingresen a restaurantes, centros comerciales y supermercados, e incluso realizó una declaración polémica sobre arrojarles carne envenenada.

Durante la emisión, el economista relató una experiencia que vivió al intentar entrar a un establecimiento, situación que derivó en una crítica hacia las personas que llevan a sus mascotas a distintos espacios públicos.

Pedro Sola criticó la presencia de perros en lugares como restaurantes y plazas. (Foto: Cuartoscuro)

¿Qué dijo Pedro Sola sobre los perros en restaurantes y plazas?

Todo comenzó cuando Pedro Sola recordó que una persona le dificultó el acceso a un local, pero de la nada, se quejó por la creciente presencia de mascotas en establecimientos comerciales y restaurantes.

“Ahorita Castañeda me va a odiar, pero yo no tolero a los perros en la tienda, en el súper, cagando en el restaurante, ¿qué es eso?, ¿se volvieron locos o qué?, con ganas de aventarles una carne envenenada”.

Tras hacer esa declaración, el economista egresado de la UNAM aclaró que no hablaba de forma literal, aunque insistió en que considera exagerado permitir el ingreso de mascotas a ciertos lugares.

“No, obvio no, pero ¿por qué vas a una tienda elegantísima y te encuentras a un perro cagando?, ¿cómo llegamos a eso? Son absurdos”.

El conductor de Ventaneando también opinó que, si las personas necesitan acudir al supermercado con sus perros, deberían transportarlos de una manera que no interfiera con el resto de los clientes.

“En caso de que vayan al supermercado, pues que lo lleven en una bolsa y si no cabe, mejor no. Si llevas tres en una carreola también dan ganas de darles un manazo”.

Pati Chapoy respaldó su postura y comentó que a algunos dueños les daría la tarjeta de un psiquiatra, otros integrantes del programa cuestionaron sus palabras.

Esta no es la primera ocasión en la que Pedro Sola expresa su desacuerdo con los espacios pet friendly. Días antes ya había manifestado que no le agrada compartir ciertos lugares con mascotas.

“Te voy a decir una cosa, si yo llego y me siento en un lugar del avión, de repente llega una señora o lo que sea, pido que la cambien o me muevan a mí. Yo no soporto el perro al lado, ¿por qué lo debo hacer en el centro comercial o en los restaurantes? Se cagan aquí, en el avión (...) pero me parece una aberración tener que soportar al perro”.

Ante estos comentarios, Mónica Castañeda respondió que, bajo esa lógica, también deberían existir espacios separados para quienes no toleran a los niños, ya que así “sería justo”. Pedro Sola solo dijo que sí.

¿Cuáles son las reglas de los sitios pet friendly en México?

Los lugares pet friendly permiten el acceso de mascotas siempre que los dueños cumplan lineamientos destinados a garantizar la seguridad e higiene del lugar. Estas políticas pueden variar, aunque existen reglas que suelen repetirse en la mayoría de los establecimientos.

Entre las más comunes se encuentran: