Hermano de Daniel Bisogno revela detalles de su muerte: ‘Retó a la muerte en 11 hospitalizaciones’

Más de un año después de la muerte de Daniel Bisogno, su hermano Alex reveló nuevos detalles sobre el complicado proceso que enfrentó el presentador en los últimos años de su vida.

El también conductor aseguró que los médicos intentaron evitar un trasplante de hígado, pero el deterioro del órgano hizo inevitable la intervención.

A pesar de las complicaciones de salud, Alex, hermano de Bisogno, reveló que “venció a la muerte” al sobrevivir a diferentes hospitalizaciones.

Daniel Bisogno murió a consecuencia de un problema en el hígado. (Foto: Cuartoscuro) (Cuartoscuro)

¿Qué dijo Alex sobre la muerte de Daniel Bisogno?

En una entrevista con Gustavo Adolfo Infante para El Minuto que Cambió Mi Destino, Alex Bisogno explicó que la cirrosis hepática no alcohólica fue la causa de muerte del conductor de Ventaneando, a pesar de que había recibido un trasplante.

“Ya venía enfermo y en un momento explotó, tuvo evacuaciones con sangre, presentó señales de alarma. Se trató no llegar a requerir de otro hígado, pero tocó, ya no estaba trabajando bien”, relató.

El hermano del actor también recordó la cantidad de ocasiones en las que Daniel logró recuperarse de graves complicaciones médicas.

“Retó a la muerte en 11 hospitalizaciones, la retó y le ganó”, comentó sobre los constantes ingresos al hospital que enfrentó el conductor.

Durante la conversación, Alex mostró un muñeco con mensajes grabados por Daniel Bisogno antes de morir. En uno de ellos se escucha al presentador enviar un mensaje de optimismo.

“Ánimo, no permitas que nadie ni nada te derrote, la vida es muy hermosa como para detenernos a llorar, disfrútala, recuerda que siempre viene algo mejor”, expresó la voz del conductor.

Alex Bisogno también recordó que su madre se encontraba hospitalizada por COVID cuando Daniel estaba internado y reveló que la familia había decidido ocultarle la gravedad del estado de salud de su hijo. Sin embargo, aseguró que terminó enterándose del fallecimiento por declaraciones realizadas en televisión.

“Mi mamá ya no tuvo oportunidad de salir corriendo al hospital, abrazarlo y decirle que la tenía siempre cuando la necesitara (...) Daniel pidió que mamá no supiera, se enteró por el programa donde trabajaba mi hermano, eso nos molestó”, afirmó acerca de cómo supo María Araceli, madre de Bisogno.

Alex agregó que que Pati Chapoy se mostró molesta cuando supo que había concedido una entrevista a Gustavo Adolfo Infante, pues solo busca “atacarlo y destruirlo con lo que sea”.

¿Qué es la cirrosis hepática no alcohólica?

La cirrosis hepática no alcohólica es una enfermedad crónica que provoca un daño progresivo e irreversible en el hígado sin que exista un consumo excesivo de alcohol como causa principal, informó Medline.

Este padecimiento suele desarrollarse a partir del hígado graso, una condición relacionada con factores como la obesidad, la diabetes tipo 2, el colesterol elevado y otros trastornos metabólicos.

La acumulación de grasa y la inflamación provocan cicatrices en el hígado, lo que afecta su capacidad para realizar funciones esenciales como eliminar toxinas, producir proteínas y procesar nutrientes. En etapas avanzadas, la enfermedad puede derivar en insuficiencia hepática y hacer necesario un trasplante.

Entre los síntomas que pueden presentarse se encuentran cansancio, pérdida de apetito, hinchazón abdominal, coloración amarillenta en la piel y los ojos, así como hemorragias digestivas ocasionadas por complicaciones como las várices esofágicas.

Daniel Bisogno murió por una cirrosis hepática no alcohólica. (Foto: Cuartoscuro) (Edgar Negrete Lira)

¿Qué enfermedades tuvo Daniel Bisogno?

En los últimos años de su vida, Daniel Bisogno enfrentó distintas enfermedades que deterioraron progresivamente su estado físico.

El conductor fue diagnosticado con cirrosis hepática no alcohólica, padecimiento que derivó del hígado graso y que finalmente hizo necesario un trasplante.

Además, en 2023 sufrió la ruptura de várices esofágicas, situación que lo llevó a ser intervenido de emergencia y permanecer en terapia intensiva. Posteriormente presentó una infección pulmonar que obligó a los médicos a intubarlo, así como una infección bacteriana que persistió durante meses y complicó su recuperación.

Las complicaciones derivadas del trasplante de hígado continuaron afectando su salud hasta su fallecimiento, ocurrido en febrero de 2025, tras una larga batalla médica que incluyó múltiples hospitalizaciones.