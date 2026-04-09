‘Estoy cansado ya’: Pedro Sola se queja desde el Aeropuerto de Guadalajara

A dos meses del Mundial, Pedro Sola habla sobre el Aeropuerto de Guadalajara (Fotoarte: El Financiero / Créditos: Cuartoscuro, IA Gemini).

El presentador Pedro Sola quedó maravillado con el Aeropuerto de Guadalajara, salvo un detalle: quiso pedir un automóvil de aplicación y no lo recogieron hasta donde se encontraba.

“Estoy impactado con algo: acabo de pedir mi Uber, ¿y qué creen? Me dice el conductor que no puede recogerme aquí en la puerta, que tengo que caminar casi hasta la carretera”, relató en un video en redes sociales.

¿Cómo fue la experiencia de Pedro Sola en el Aeropuerto de Guadalajara?

El ‘Tío Pedrito’ documentó su travesía al optar por no tomar un taxi del lugar. Desde que se enteró, preguntó dentro del aeropuerto hacia dónde se debía dirigir y otros detalles visuales. “Tengo que caminar allá, hasta donde está esa gasolinera, para poder tomar el Uber o el Didi”, mostró Sola.

Con bastón en mano mientras caminaba hacia el sitio indicado, Sola se quejó sobre la situación: “No entiendo por qué aquí, en México, no permiten que uno tome su taxi y que uno decida en cuál se va uno a ir”.

No obstante de tener que trasladarse a pie en lo que, expresó, fue aproximadamente un kilómetro de distancia, Pedro Sola mostró que en el camino hay obras que no permiten el libre tránsito.

“Obviamente, como en todo México, hay obras en todos lados, y aquí están las obras. Entonces, pues no. Seguiremos caminando”, presumió.

Según le dijo un supuesto conductor de Uber al presentador de Ventaneando en el camino, los conductores de aplicación no pueden ingresar al aeropuerto: “No los dejan, la Guardia Nacional y, entonces, tienen que hacerlo así”.

Al llegar a una gasolinera que le habían indicado, Sola se decepcionó de que aún tenía que caminar. “Había una obra de teatro que decía: ‘Rendidos venimos desde Nazaret’. Pues así vengo yo, rendido desde el aeropuerto”.

“Hasta aquí llegamos, a mitad de la carretera y estamos aquí esperando el Uber varias personas. No sé cuánto va a tardar el mío, espero que pronto llegue. Estoy un poco cansado ya. veremos que pasa”, concluyó.

A mediados de marzo, Sola había hablado maravillas con relación al aeropuerto de la ‘Perla Tapatía’: “Aquí, en Guadalajara, el Gobierno pensó con sensatez y en el Mundial de Futbol. Todos disfrutarán de él”, al tiempo que criticó la cancelación del proyecto que hubo en Texcoco en el periodo de Enrique Peña Nieto.

“Estoy en el aeropuerto de Guadalajara: amplio, limpio, funcional, pensado y creado con inteligencia para el servicio que da, a diferencia del AICM, ruinoso, sucio, incómodo, nada funciona y así y todo ‘alguien’ decidió no construir uno nuevo. ¡Qué país!”, expresó en otra publicación.

Las críticas de Pedro Sola contra el AICM

Previamente, Pedro Sola se quejó sobre el estado del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

“Qué triste y vergonzoso es llegar al AICM y encontrar ruinas incorregibles tratando de ser algo mejor que jamás se va a lograr, a unos escasos 90 días del Mundial de Futbol las visitas se van a encontrar con tal desastre inimaginable. Pobre México”, escribió en X.

El presentador de televisión, asimismo, criticó el proceso de documentación de equipaje.

“Es inútil llegar temprano al AICM y tratar de documentar una maleta para un vuelo que aún faltan horas para que salga (...), por disposición de la Secretaría de Marina (...) hay que esperar hasta una hora antes del vuelo”, agregó en otra publicación.