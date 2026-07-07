Horarios de cuartos de final del Mundial 2026: ¿Cuándo, dónde y a qué hora ver EN VIVO?

Argentina sufrió para conseguir su pase a cuartos de final del Mundial 2026; ahora deberá superar a una Suiza que dejó en el camino a Colombia. (Fotografía. Xinhua)

Con la dramática remontada de Argentina ante Egipto y el sorpresivo triunfo de Suiza ante Colombia en penales, ya se definieron todos los cruces de los cuartos de final del Mundial 2026. Seis selecciones europeas, una americana y una africana se disputarán en los próximos días su pase a las semifinales.

Los octavos de final del Mundial 2026 estuvieron marcados por la despedida temprana de Cristiano Ronaldo del torneo, luego de que Portugal fuera eliminado por España, y por la noche triste de la Selección Mexicana tras caer ante Inglaterra.

Ahora, en cuartos de final, Marruecos buscará tomar revancha ante Francia por su eliminación en las semifinales de Qatar 2022. Además, Noruega y Bélgica intentarán dar la campanada frente a dos de las selecciones favoritas para ganar el Mundial 2026.

¿Cuándo y a qué hora se juegan los cuartos de final del Mundial 2026?

Los cuartos de final del Mundial 2026 se disputarán entre el 9 y el 11 de julio. A partir de esta fase eliminatoria, todos los partidos hasta la final se jugarán en sedes de Estados Unidos.

Tanto Canadá como México concluyeron su participación como anfitriones de la Copa del Mundo. A continuación, te presentamos el calendario de los partidos.

Marruecos buscará revancha ante Francia por las semifinales del Mundial 2022

Francia afronta la eliminatoria después de completar una trayectoria impecable en el torneo. El conjunto dirigido por Didier Deschamps terminó como líder de su grupo con paso perfecto y posteriormente eliminó a Suecia por 3-0 y a Paraguay por 1-0 para instalarse entre los ocho mejores.

Los ‘Bleus’ buscarán en este Mundial 2026 llegar a su tercera final consecutiva, tras levantar el título en Rusia 2018 y quedarse con el subcampeonato en Qatar 2022, luego de caer en tanda de penales ante la Argentina de Lionel Messi y compañía.

Marruecos vuelve a protagonizar una destacada actuación mundialista. La selección africana finalizó segunda de su grupo, por detrás de Brasil; eliminó a Países Bajos en la tanda de penales y goleó 3-0 a Canadá en octavos de final.

El encuentro entre marroquíes y galos representará una revancha tras las semifinales de Qatar 2022.

Francia buscará ante Marruecos seguir en su camino para alcanzar su tercera final de Copa del Mundo. [Fotografía. Xinhua]

España regresa a unos cuartos de final; enfrentará a Bélgica

España mantiene una de las campañas más sólidas del campeonato. La ‘Roja’ terminó como líder de su grupo, a pesar de empatar en su debut ante Cabo Verde, y después dejó en el camino a Austria con un contundente 3-0 antes de superar por la mínima diferencia a Portugal en los últimos minutos.

La ‘Furia Roja’ no solo llega invicta a su compromiso de cuartos, sino que también mantiene su portería invicta en lo que va del campeonato.

Bélgica, con Kevin De Bru y ne y Thibaut Courtois, también llega con confianza tras finalizar en el primer lugar de su sector. Los ‘Diablos Rojos’ derrotaron 3-2 a Senegal en dieciseisavos de final y posteriormente golearon 4-1 a Estados Unidos, resultado que confirmó su poder ofensivo antes del choque frente a los españoles.

España España vuelve a unos cuartos de final de una Copa del Mundo, desde que levantó el título en Sudáfrica 2010. [Fotografía. Xinhua] (Jia Haocheng)

¿Cómo llegan Noruega e Inglaterra a los cuartos de final del Mundial 2026?

Noruega protagonizó una de las mayores sorpresas del Mundial 2026 al eliminar 2-1 a Brasil en los octavos de final. Antes había vencido a Costa de Marfil y ahora buscará seguir haciendo historia en la competición con Erling Haaland, quien pelea por el liderato de goleo con Lionel Messi y Kylian Mbappé.

El equipo de los ‘Three Lions’ avanzó a cuartos de final tras derrotar a República Democrática del Congo y eliminar a México por 3-2, con un hombre menos, en un intenso encuentro disputado en el Estadio Ciudad de México.

Este será el primer enfrentamiento entre noruegos e ingleses en una Copa del Mundo. Además, pondrá frente a frente a dos de los mejores delanteros del mundo: Harry Kane y Erling Haaland.

Argentina por el pase a semifinales ante una sorpresiva Suiza

Argentina continúa en la defensa del título conseguido en Qatar 2022. La ‘Albiceleste’ terminó como líder de su grupo con paso perfecto y posteriormente dejó fuera a Cabo Verde y Egipto. En ambos encuentros tuvo que remar contra corriente, pero logró imponerse por marcador de 3-2.

Ante Egipto, Lionel Messi incrementó su cifra como el máximo goleador en la historia de los mundiales a 21 anotaciones, pero también se convirtió en el jugador con más penales fallados en la historia de las Copas del Mundo.

Suiza llega con una sólida actuación en el Mundial. Los europeos finalizaron primeros de su grupo, vencieron 2-0 a Argelia en dieciseisavos de final y eliminaron a Colombia en la tanda de penales después de un empate sin goles en el tiempo reglamentario.

A pesar de mostrar dudas ante Cabo Verde y Egipto, Argentina sigue en su camino hacia el bicampeonato de la Copa del Mundo. [Fotografía. Xinhua]

¿Cómo quedaron definidos los cruces de semifinales del Mundial 2026?

Las semifinales se disputarán el 14 y el 15 de julio, mientras que el partido por el tercer lugar se jugará el 18 de julio. La gran final del Mundial 2026 está programada para el 19 de julio en el estadio de Nueva York–Nueva Jersey.

Estos son los cruces de las semifinales del Mundial 2026 y los horarios de los encuentros.