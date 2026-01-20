¿Quién es ‘El Delta 1’, jefe de sicarios del CJNG vinculado al asesinato de Aristóteles Sandoval?

'El Delta 1’ fue recapturado en Zapopan, Jalisco, en octubre de 2024. Este martes fue enviado a Dulles, Washington. (Foto: Sedena/Cuartoscuro)

México trasladó este martes a 37 líderes del narcotráfico a Estados Unidos, en la tercera entrega de criminales de alto perfil realizada en el último año. Entre los enviados figura Armando Gómez Núñez, alias ‘El Delta 1′, considerado uno de los principales operadores del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

El traslado de más de una treintena de internos del penal federal del Altiplano a distintas ciudades de la Unión Americana fue confirmado por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch. El funcionario precisó que ninguno de los enviados será sujeto a la pena de muerte, a petición del Departamento de Justicia de Estados Unidos.

García Harfuch detalló que los traslados se realizaron conforme a la Ley de Seguridad Nacional, mediante mecanismos de cooperación bilateral y con pleno respeto a la soberanía mexicana, al considerar que los reos “representaban una amenaza real para la seguridad del país”.

“Con este traslado, suman ya 92 criminales de alto impacto enviados a Estados Unidos durante esta administración, quienes ya no podrán generar violencia en nuestro país”, señaló el secretario en un mensaje difundido en su cuenta de X.

‘El Delta 1’, ligado al asesinato del exgobernador de Jalisco

Armando Gómez Núñez, conocido como ‘El Delta 1′, es señalado por las autoridades federales como jefe de sicarios de la célula denominada Los Deltas, un brazo armado del CJNG responsable de homicidios, secuestros, extorsiones y trasiego de drogas sintéticas, principalmente con destino a Estados Unidos.

‘El Delta 1′ fue recapturado en octubre de 2024 en Zapopan, Jalisco, tras investigaciones que lo vinculan directamente con el asesinato del exgobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval Díaz, ocurrido en diciembre de 2020 en Puerto Vallarta.

De acuerdo con documentos judiciales y fuentes de seguridad, ‘El Delta 1′ habría participado como autor material del homicidio junto con otros integrantes del CJNG, entre ellos Francisco Javier Gudiño Haro, alias ‘La Gallina’, y el colombiano Carlos Andrés Rivera Varela, alias ‘La Firma’.

Además de este caso, investigaciones ministeriales también lo asocian con un ataque ocurrido durante la gestión de Sandoval contra el entonces fiscal de Jalisco, Luis Carlos Nájera Gutiérrez de Velazco, en el restaurante ‘Suntory’ de Chapultepec, en mayo de 2018.

Aristóteles Sandoval Díaz fue asesinado la madrugada del 18 de diciembre de 2020 al interior del restaurante 'Distrito 5', en Puerto Vallarta. (Cuartoscuro)

Cercano al hijastro del ‘Mencho’ y con vínculos en la política

Registros judiciales también identifican a Gómez Núñez como operador de confianza de Juan Carlos González, alias ‘03’ o ‘El Pelón’, hijastro de Nemesio Oseguera Cervantes, ‘El Mencho’, líder del CJNG.

Asimismo, versiones del sitio periodístico Narcopolíticos señalan que ‘El Delta 1′ mantenía vínculos personales con figuras de la política regional, al ser pareja sentimental de una prima hermana de la alcaldesa de Coalcomán, Michoacán, Anavel Ávila Castrejón.

En la lista de narcotraficantes trasladados este martes a EU también destacan: