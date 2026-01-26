‘Estamos en guerra sucia’: Grecia Quiroz responde a narcomantas del CJNG con amenazas a Uruapan

Gracia Quiroz aseguró que hay una guerra sucia en contra de su administración en Uruapan.

Grecia Quiroz, alcaldesa de Uruapan, Michoacán, negó que funcionarios de su administración tengan vínculos con el crimen organizado, esto como respuesta a las narcomantas del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) que aparecieron en la localidad.

En conferencia de prensa, Quiroz, quien asumió la presidencia municipal tras el asesinato de su esposo, Carlos Manzo, mencionó que hay una “guerra sucia” en contra de su gobierno, y aseguró que está orquestada por adversarios políticos.

“Es importante dejar algo muy claro, que estamos en un momento de guerra sucia, de desprestigio hacia este gobierno. Nuestros adversarios políticos, si fueron capaces de quitarle la vida a Carlos (Manzo), van a hacer cualquier cosa por desestabilizar este gobierno”, respondió Grecia Quiroz sobre las narcomantas.

La alcaldesa lamentó que esa sea la línea detrás de las narcomantas colocadas en Uruapan, y que espera las investigaciones de la Fiscalía de Michoacán, y que espera que sus adversarios políticos “jueguen”, pero que “jueguen limpiamente, porque nosotros estamos dispuestos a jugarla (la alcaldía de Uruapan), pero de manera limpia”.

Grecia Quiroz, quien no tiene miedo de que la investiguen por el asesinato de Carlos Manzo, reiteró su disposición a colaborar con la Fiscalía de Michoacán para que se esclarezcan los señalamientos que hizo el CJNG.

¿Qué dicen las narcomantas del CJNG contra el gobierno de Grecia Quiroz en Uruapan?

Desde el domingo 25 de enero fueron colocadas distintas narcomantas en Uruapan con un mensaje del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) a la ciudadanía, así como a sus rivales en la plaza y a autoridades, con una serie de amenazas en caso de que decidan colaborar con organizaciones criminales rivales.

“Este mensaje es para la gente de Uruapan y sus alrededores, NO ESTÁN SOLOS, somos el Cártel Jalisco Nueva Generación y seguimos en la lucha contra los cobra cuotas, secuestradores, chapulines y extorsionadores”, inicia la narcomanta.

La organización criminal, liderada por Nemesio Oseguera Cervantes, ‘El Mencho’, se deslindó de los hechos violentos en Uruapan en semanas pasadas, desde el robo de autos y asaltos, hasta los ataques a balazos contra viviendas.

“Nosotros somos una empresa con valores y principios que cuidan al pueblo y su integridad, lo nuestro no es afectar al pueblo, al contrario, cuidarlo de esta bola de lacras”, se lee en la manta.

Los presuntos narcotraficantes rivales por los que va el CJNG son: ‘El 18′, ‘El 14′, ‘El Fello’, ‘El Cruzito’ y ‘El Gavilán’ entre otros que “están en la lista”.

“Esto es para que se den cuenta quiénes son los principales cobra cuotas y extorsionadores”, expuso el CJNG, ligado al asesinato de Carlos Manzo por instrucciones de Jorge Armando ‘El Licenciado’, y quien habría colaborado con Samuel ‘N’, extitular de Relaciones Públicas y Protocolo para obtener información sobre los movimientos del alcalde el día que lo mataron.

Los funcionarios de Uruapan amenazados por el CJNG, supuestamente por apoyar a cárteles rivales, son:

Francisco Javier Nieto Osorio , secretario de Seguridad Pública.

, secretario de Seguridad Pública. Martín Galván Romero , director operativo.

, director operativo. Luis Manuel Esquivel Orozco .

. Arturo Ramírez Rivas , secretario de Ayuntamiento.

, secretario de Ayuntamiento. Juan Manuel Jiménez Miranda, jefe de escoltas.

“Ya sabemos que reciben también dinero de esta bola de lacras, tenemos pruebas y ya sabemos de qué lado están, y advertidos están. Queremos dejar claro que esta guerra no es contra el gobierno municipal ni mucho menos buscamos que se hagan de nuestro lado, simplemente que trabajen parejo y justamente”, finalizó el CJNG.