Captura de ‘El Botox’: ¿Quiénes son los narcotraficantes que andan sueltos?

Algunos han sido detenidos y liberados más tarde, a otros ni siquiera los encontraron. A la mayoría los han dado por muertos varias veces, sin confirmar nunca oficialmente tal hecho. Estos son los narcos que quedan por detener en Michoacán.

¿Quiénes son los objetivos prioritarios en Michoacán?

Entre los objetivos más importantes se encuentra William Edwin Rivera Padilla, alias “El Barbas", líder regional del CJNG, quien está directamente vinculado a Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”.

El año pasado se reportó la muerte de “El Barbas”; sin embargo, las autoridades no confirmaron el hecho. Por su captura, la Fiscalía de Michoacán ha ofrecido una recompensa de medio millón de pesos.

Otro líder del CJNG en la mira de las autoridades es Ramón Ángel Álvarez Ayala, conocido como ‘El R1′, quien presuntamente ordenó el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo.

Las autoridades identificanal ‘R1′ dentro de la estructura del CJNGdesde hace más de 13 años, además de que lo señalaron durante años como el segundo al mando en el cártel, esto luego de años de estar detenido y tras su liberación en 2022.

Los hermanos Nicolás y Gabino Sierra Santana, líderes de Los Viagras, también están en la lista de prioridades.

Se cree que estos criminales están detrás del asesinato del exlíder de las autodefensas, Hipólito Mora, ocurrido en junio de 2023. La captura de estos es fundamental para desmantelar la estructura.

Juan José Farías Álvarez, alias El Abuelo se encuentra en la mira de las autoridades de México y EU.

El gobierno de Donald Trump identifica a Farías Álvarez como el principal líder de los Cárteles Unidos. ‘El Abuelo’ nació el 10 de agosto de 1970, en Tepalcatepec, Michoacán.

Según documentos judiciales, el narcotraficante dirigió la importación de cocaína desde Colombia a través de rutas aéreas y marítimas, además supervisó personalmente grandes envíos a Estados Unidos e impuso un impuesto a los productores de metanfetamina y fentanilo que operan en su territorio.

José Alfredo Hurtado Olascoaga, alias ‘El Fresa’ es líder en la Tierra Caliente de la organización delincuencial La Familia Michoacana, fundada en la década de los 80 por Carlos Rosales Mendoza, Nazario Moreno González, José de Jesús Méndez Vargas, José Bustos.

‘El Fresa’ en algún tiempo tenía su propia marca de ropa “HH Clothing”, por lo que se hacía pasar como empresario textil.

Él y su hermano, Jhony Hurtado Olascuaga, quién se ha dicho ya fue asesinado hace algunos años, fueron incluidos en el sexenio de Enrique Peña Nieto en la lista de objetivos prioritarios del gobierno federal, dentro de la lista de los 122 capos más peligrosos y sádicos que hay en el país.