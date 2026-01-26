‘No puede quedar impune’: Pablo Lemus pide ayuda a EU para investigar asesinato de Aristóteles Sandoval

Pablo Lemus participó en la develación del busto en honor a Aristóteles Sandoval, y pidió justicia a más de cinco años de su asesinato.

Pablo Lemus, gobernador de Jalisco, informó que su administración busca la ayuda de Estados Unidos para resolver el caso del caso de Aristóteles Sandoval, exgobernador jaliciense asesinado en diciembre de 2020.

Luego del traslado de 37 narcotraficantes a Estados Unidos, incluido Armando Núñez Gómez, ‘Delta 1′, uno de los principales operadores del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) ligado al asesinato de Sandoval, Lemus aseguró que buscan la colaboración de las autoridades estadounidenses y del Gobierno de Claudia Sheinbaum para “hacer justicia”.

Lemus insistió que la investigación continúa abierta, esto durante la develación de un busto en honor de Aristóteles Sandoval en la localidad de Tonalá, y agregó que “el asunto no está cerrado”.

“Se tiene que hacer justicia con el asesinato del exgobernador (Aristóteles Sandoval). Estas situaciones no pueden quedar impunes”, señaló Pablo Lemus, quien instruyó a la Fiscalía General de Jalisco continuar con las investigaciones hasta “sus últimas consecuencias”, de acuerdo con testimonios recopilados por Quadratín.

Pablo Lemus recordó su relación con Sandoval, que comenzó hace años, cuando el actual gobernador era presidente de Coparmex y el exgobernador asesinado tras un ataque en el restaurante-bar Distrito 5 en Puerto Vallarta era diputado local.

Mencionó que coincidieron en diversos proyectos pese a las diferencias, lo que es reflejo de cómo es su gestión como gobernador, ya que, “conforme fue pasando el tiempo, me di cuenta que lo mejor es la relación entre las personas, y no entre los partidos políticos. Hoy tengo una extraordinaria relación con muchos personajes políticos de distintos partido políticos como la tuve con Jorge (Aristóteles Sandoval)”.

El gobernador de Jalisco no mencionó cómo ayudarán las autoridades federales y Estados Unidos para esclarecer el asesinato de Aristóteles Sandoval, pero sí aseguró que al exmandatario siempre lo recordarán como “una persona cercana, amable, bueno, dicharachero, alegre, y eso es lo que nos tenemos que llevar”.

Aristóteles Sandoval fue asesinado el 18 de diciembre de 2020, luego de un ataque a balazos cuando entró al baño del restaurante, y aunque los guardias intentaron sacarlo del etablecimiento, fuera lo esperaban otros integrantes de ‘Los Deltas’, brazo armado del CJNG liderado por el ‘Delta 1′, quienes volvieron a rafaguearlo y evitaron que escapara del lugar.

‘Delta 1′ es uno de los principales responsables de dicho ataque, y tras su traslado a Estados Unidos, se mantendrá detenido en Dulles, Washington, donde será juzgado y podría alcanzar una cadena perpetua.

Con información de Quadratín.