Asalto a personal de Cepropie, equipo de Sheinbaum: ‘Personas armadas los abordaron en carretera de SLP’

El equipo de Claudia Sheinbaum, Cepropie, fue asaltado en carretera a SLP. (Foto: Cuartoscuro)

Personal del Centro de Producción de Programas Informativos y Especiales (Cepropie), encargado de la cobertura audiovisual de las actividades de la presidenta Claudia Sheinbaum, como la mañanera, fue víctima de un asalto armado en una carretera de San Luis Potosí.

Los hechos ocurrieron la madrugada del pasado 25 de enero, cuando integrantes del personal de Cepropie, adscrito a la Secretaría de Gobernación (Segob), fueron interceptados por varias personas armadas mientras circulaban por una autopista de San Luis Potosí, explicó la Fiscalía General de la República (FGR).

“Dicho personal fue abordado por varias personas armadas, cuando circulaban en un tramo carretero en San Luis Potosí, donde fueron despojados de equipo de grabación”, detalló la FGR en un comunicado.

Durante el ataque, los agresores despojaron al personal de Cepropie de su equipo de grabación, por lo que la Fiscalía en San Luis Potosí abrió una carpeta de investigación por el robo.

“El pasado 25 de enero se inició una carpeta de investigación, con motivo del robo de equipo a personal del Centro de Producción de Programas Informativos y Especiales (Cepropie)”, apuntó la misma institución.

No obstante, la FGR aclaró este semana que elementos de la Guardia Nacional lograron recuperar el equipo sustraído, el cual fue localizado y abandonado en un paraje del municipio de Guadalcázar, a aproximadamente 28 kilómetros del lugar donde ocurrió el asalto.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas detenidas en relación con estos hechos.

¿Dónde están las carreteras más peligrosas por robo en México?

Los robos en carreteras se han convertido en uno de los principales riesgos para el transporte y para los automovilistas en México. Diversas entidades concentran la mayor incidencia de asaltos, particularmente en rutas estratégicas para la economía nacional.

De acuerdo con reportes del sector logístico, los estados con mayor número de robos de carga y ataques a automovilistas son el Estado de México, Puebla, Guanajuato, Jalisco, San Luis Potosí y Veracruz.

Estas entidades forman parte de los principales corredores industriales y logísticos del país, por donde circula una parte fundamental del comercio interno.

Bandas delictivas, muchas de ellas vinculadas al crimen organizado, operan en estas zonas, lo que ha convertido a estos corredores en un auténtico “campo minado” para el transporte de mercancías, según Bloomberg Businessweek México.

Esta situación ha obligado a las compañías a modificar rutas, elevar costos en seguridad y asumir pérdidas constantes, con efectos directos en precios, distribución y competitividad de la economía mexicana.