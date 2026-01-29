Trump elogia a Sheinbaum tras llamada sobre narcotráfico: ‘México tiene líder maravillosa e inteligente’

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, elogió este jueves 29 de enero a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, luego de sostener una llamada telefónica que calificó como “muy productiva” y positiva para ambos países.

“México tiene un líder maravilloso e inteligente. ¡Deberían estar muy contentos por ello!”, expresó Donald Trump en su mensaje.

Trump señaló, a través de una publicación en su cuenta Truth Social, que gran parte de la conversación se centró en temas clave como la frontera, la lucha contra el narcotráfico y el comercio bilateral.

Asimismo, adelantó que ambos mandatarios volverán a dialogar próximamente y que, eventualmente, habrá reuniones en cada país: “Pronto volveremos a hablar y, en última instancia, programaremos reuniones en nuestros respectivos países”.

Se trata de la segunda conversación en el último mes, después de la amenaza del estadounidense de atacar a carteles del narcotráfico en México y en medio del inicio de la revisión del tratado comercial que sostienen ambas naciones con Canadá (T-MEC).

¿Qué dijo Claudia Sheinbaum sobre su llamada con Donald Trump?

Al respecto, Claudia Sheinbaum calificó hoy la conversación con Trump como “productiva y cordial” y dijo que durante el diálogo se acordó mantener los canales de comunicación abiertos entre ambos gobiernos y que “ambos equipos seguirán trabajando conjuntamente”.

En el ámbito comercial, Sheinbaum aseguró que aunque abordaron el tema del T-MEC, “todavía no hay nada concreto, pero se va avanzando muy bien”.

La llamada coincide con la visita del secretario de Economía mexicano, Marcelo Ebrard, a Washington, donde se ha reunido con su homólogo, Howard Lutnick, para avanzar asuntos comerciales bilaterales.

En la llamada mantenida entre ambos el pasado 12 de enero la presidenta aseguró que quedó “descartada” una intervención militar en México, después de la captura y arresto del presidente venezolano depuesto, Nicolás Maduro, el pasado 3 de diciembre.

Con información de EFE