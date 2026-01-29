Sheinbaum habla con Trump en medio de polémica por Ryan Wedding y Cuba: ‘Avanzamos en temas comerciales’

La presidenta Sheinbaum tuvo una nueva llamada con su homólogo de EU, Donald Trump.

La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que tuvo una llamada con su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, este jueves 29 de enero. Esa fue la razón por la que su conferencia ‘mañanera’ cambió de horario.

“Sostuvimos una productiva y cordial conversación con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Seguimos avanzando en temas comerciales y en la relación bilateral. Convenimos que ambos equipos seguirán trabajando conjuntamente“, publicó la mandataria a través de sus redes sociales.

Durante su conferencia matutina, la presidenta Sheinbaum aseguró que también tocaron temas de seguridad y ambos coincidieron que “vamos muy bien”. Además, dijo que fue Trump quien solicitó la llamada como seguimiento a la conversación anterior que tuvieron hace unos días.

La llamada de Sheinbaum con Trump se trata de la segunda conversación que sostienen ambos mandatarios en el último mes, luego de la amenaza del estadounidense de ataques a carteles del narcotráfico en México y en medio del inicio de la revisión del tratado comercial que sostienen ambas naciones con Canadá (T-MEC).

¿De qué habló Claudia Sheinbaum con Donald Trump?

Además de temas comerciales y sobre seguridad, la presidenta Sheinbaum aseguró que también se mencionaron los avances en las negociaciones rumbo a la revisión del T-MEC.

“Sobre el tema comercial, pues hablamos varios temas, que seguimos conversando y avanzando”, apuntó.

Dicha conversación coincidió con la visita del secretario de Economía, Marcelo Ebrard, a Washington, por lo que la mandataria aseguró que el excanciller estará en los próximos días en la conferencia matutina para informar sobre los avances en la revisión del T-MEC.

La presidenta Sheinbaum negó que durante la llamada se mencionara el envío de petróleo de Pemex a Cuba o algún otro relacionado con la isla y aclaró que el tema ha sido mencionado por Juan Ramón de la Fuente, secretario de Relaciones Exteriores.

Sin embargo, la mandataria no refirió que se haya mencionado tampoco la detención del exatleta olímpico, Ryan Wedding, quien se entregó en México.

¿Por qué Sheinbaum también habló con Melania Trump?

En su publicación de redes sociales, Sheinbaum aseguró que también habló con Melania, esposa de Donald Trump, a quien conoció en el sorteo de la FIFA.

“Mientras hablábamos llegó su esposa, Melania, entonces tuve oportunidad de saludarla. La conocí en Washington y ya, cerramos la conversación”, agregó la mandataria con una sonrisa.

La presidenta Sheinbaum puntualizó que se trató de una llamada productiva y cordial, pero que no podría dar más detalles sobre los temas, sino que se darían a conocer más adelante.