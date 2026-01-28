¿Otra llamada con Donald Trump? Sheinbaum recorre horario de la ‘mañanera’ del 29 de enero a las 9:00

La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que comenzará hora y media tarde su conferencia matutina del jueves 29 de enero.

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que la conferencia matutina del jueves 29 de enero se recorrerá a las 9:00 horas.

La vocería de Presidencia comunicó que la mandataria recorrerá el inicio de la ‘mañanera’, que normalmente comienza a las 7:30 horas desde el Salón de Tesorería de Palacio Nacional, aunque no explicó los motivos del cambio de horario.

En semanas anteriores, la única razón por el que la presidenta Claudia Sheinbaum recorre la conferencia matutina es debido a llamadas telefónicas con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Apenas el pasado 12 de enero la presidenta Sheinbaum tuvo una llamada con Trump, en la que se abordó el “respeto a la soberanía”, días después de la captura de Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, así como de la amenaza de Trump de atacar a cárteles mexicanos por tierra.

Una semana después, el 20 de enero, México entregó a 37 narcotraficantes a Estados Unidos, aunque Sheinbaum indicó que este tema no se acordó en la llamada.

Además, el martes 27 de enero, Sheinbaum confirmó el fin de las entregas de petróleo a Cuba de parte de Pemex, con lo que México dejará de ser el principal proveedor de crudo a la isla, en un tema con el que Trump ha presionado al Gobierno de Venezuela, actualmente encabezado por Delcy Rodríguez.

Sheinbaum confirma que la ayuda a Cuba continuará

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó este miércoles que la ayuda humanitaria a Cuba “continúa” porque es una “decisión soberana” del país y una muestra de su “solidaridad”, en medio de la presión ejercida desde Washington y las críticas de varios congresistas estadounidenses para que se frenen los envíos de petróleo mexicano a la isla caribeña.

“La ayuda a Cuba, como a otros países, continúa porque es ayuda humanitaria y México siempre ha sido solidario con todo el mundo. Son decisiones soberanas”, subrayó la mandataria en su conferencia de prensa diaria desde Ciudad de México.

Dentro de esa ayuda humanitaria, agregó que México “determinará” si incluye el envío de crudo a partir de las solicitudes de las autoridades cubanas.

Sheinbaum respondió así a los nuevos cuestionamientos por el supuesto parón en el envío de petróleo de Petróleos Mexicanos (Pemex) hacia la isla caribeña, una información que fue reportada por Bloomberg y que Sheinbaum no confirmó ni desmintió.

Varios legisladores republicanos de Florida, como Carlos Giménez y María Elvira Salazar, advirtieron este martes de consecuencias para el Gobierno mexicano, incluyendo en la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), si no frena el envío de petróleo a Cuba, como ya ordenó el presidente estadounidense, Donald Trump, en Venezuela.

Sheinbaum insistió en que es la empresa estatal la que determina “de acuerdo al contrato” suscrito cuando se realizan los envíos, aunque señaló que la ayuda humanitaria es “otra vía” para el suministro de crudo de México a Cuba.

La mandataria garantizó el envío de esa ayuda humanitaria, si bien no aclaró si en las siguientes entregas estará incluido el envío de petróleo.

No obstante, defendió esta ayuda como una “decisión soberana” del país y recordó que “recientemente” Estados Unidos envió suministros a la isla, así como otros países.

Con información de EFE.