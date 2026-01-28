¿Para qué sirve la visa H-1B? Así es el documento del que frenaron su solicitud en Texas

La visa H-1B fue suspendida en Texas hasta mayo de 2027.

Greg Abbott, gobernador de Texas, ordenó suspender las solicitudes de la visa H-1B a agencias y universidades en la entidad, con lo que se suma a los intereses del presidente Donald Trump por emitir menos documentos de este tipo a personas migrantes.

“La economía de Texas debe beneficiar a trabajadores y empleados de Texas”, escribió Abbott al respecto tras la detención en la solicitud de las visas H-1B, y agregó que la medida responde a los abusos que ciertos beneficiarios hacen sobre el programa de visas, aunque no citó ejemplos.

Aunque aún se desconoce el impacto de esta medida en la comunidad migrante, la pausa en las solicitudes de esta visa americana serán hasta el 31 de mayo de 2027, con lo que las universidades públicas se quedarán sin nuevas solicitudes, lo que pone en riesgo la llegada de profesionales extranjeros.

Con esta decisión, Texas se une a la campaña de Trump para poner más trabas al trámite de la visa H-1B.

¿Para qué sirve la visa H-1B en Estados Unidos?

La visa H-1B sirve principalmente para profesionales extranjeros altamente calificados, mismos que son requeridos por empresas o el gobierno estadounidense para cumplir con ocupaciones especializadas.

Además, esta visa funciona para investigadores y trabajadores de proyectos de desarrollo del Departamento de Defensa de Estados Unidos, así como para modelos de alta costura.

Solo se entregan unas 65 mil visas de este tipo al año, más unas 20 mil extra en el caso de exención por posgrado o maestría. Tiene una duración de tres años que se puede extender a seis

Aunque la visa H-1B no es para estudiantes, las universidades como Stanford son de las instituciones que más solicitan este documento para los profesionales que contrata.

Los criterios de elegibilidad para la visa H-1B de Estados Unidos son:

Para trabajos especializados : Aplicación teórica de “un cúmulo de conocimiento altamente especializado“, título universitario o de bachillerato en la especialización específica, ya sea de Estados Unidos o extranjero, la solicitud del empleador o el tercero en la relación laboral y que el extranjero cumpla con tareas ”tan especializadas, complejas o únicas que el conocimiento requerido para realizarlos normalmente se asocia con la obtención de una licenciatura”.

: Aplicación teórica de “un cúmulo de conocimiento altamente especializado“, título universitario o de bachillerato en la especialización específica, ya sea de Estados Unidos o extranjero, la solicitud del empleador o el tercero en la relación laboral y que el extranjero cumpla con tareas ”tan especializadas, complejas o únicas que el conocimiento requerido para realizarlos normalmente se asocia con la obtención de una licenciatura”. Para trabajadores e investigadores del Departamento de Defensa de Estados Unidos : Carta de verificación del proyecto del Departamento de Defensa para el proyecto que se le contrata, descripción general de las tareas que el beneficiario tendrá, tener licenciatura equivalente a la de Estados Unidos con título y licencia completa sin restricciones del Estado.

: Carta de verificación del proyecto del Departamento de Defensa para el proyecto que se le contrata, descripción general de las tareas que el beneficiario tendrá, tener licenciatura equivalente a la de Estados Unidos con título y licencia completa sin restricciones del Estado. Para modelos de alta costura: Ser reconocida o reconocido como modelo de alta costura, con méritos y aptitudes distinguidas.

Desde septiembre del año pasado, el presidente Donald Trump emitió una proclama, con la que los solicitantes de la visa deben pagar hasta 100 mil dólares para ser elegibles a la visa H-1B.

Con información de EFE.